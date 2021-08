LECCE – Baroni fa di necessità virtù: “Meglio sia arrivata ora questa sconfitta che ci dà la sveglia”

Nemmeno nei peggiori incubi si poteva immaginare una partitaccia del genere. Per Marco Baroni, però, è meglio che sia arrivata ora, perché ciò gli servirà a capire su quali aspetti dovrà focalizzare il suo lavoro con il gruppo Lecce. Le sue parole dopo la sconfitta con la Cremonese.

“Meglio sia venuta ora questa sconfitta perché ci ha fatto vedere alcune fragilità. Nel secondo tempo siamo rientrati in campo in maniera leziosa. Sul primo gol, dovevamo gestire meglio la seconda palla, sapevamo che loro avevano dei buoni tiratori da fuori, dovevamo essere più reattivi nell’uscire fuori. Lo sapevamo e glielo avevo detto alla squadra. Dopo il primo gol, non abbiamo più vinto un contrasto, noi siamo calati mentalmente e loro sono saliti mentalmente e atleticamente. Se lasci qualcosa nella prestazione, sei in balia del risultato. Sapevamo che la Cremonese stava bene e che ha consolidato un’identità di gioco. Nel primo tempo noi eravamo compatti e ripartivamo con pericolosità, concedendo poco, poi c’è stato l’episodio ma ciò non può spezzare gli equilibri di una gara, si deve sempre rimanere in partita. Questa sconfitta ci servirà molto. Meglio che sia arrivata ora questa sveglia”.

(foto: M. Baroni, archivio Coribello-SalentoSport)