VIRTUS FRANCAVILLA-TARANTO – Doppietta di un tarantino, ma i biancazzurri vanno avanti in Coppa

Doppietta di un tarantino, Pasquale Maiorino, e Virtus Francavilla avanti in Coppa Italia di Serie C. Taranto eliminato. I biancazzurri, nel prossimo turno, se la vedranno con la Fidelis Andria. Domenica, via al campionato.

LA CRONACA: Dopo una fase di giocointerlocutoria, al 15′ c’è la prima occasione degna di nota: punizione sulla trequarti per la Virtus Francavilla, nessuno riesce a trovare la zampata vincente. Il Taranto prende in mano le geometrie a centrocampo e si fa vedere al 32′ con una conclusione alta di Versienti. La prima frazione di gioco termina senza nessun’altra emozione e dopo tre minuti di recupero.

Ripresa. Il Taranto si fa pericoloso al 48′ con un diagonale di Labriola, che viene però deviato. Al 54′ arriva l’episodio che spacca la partita: Maiorino con un preciso e potente destro batte Chiorra per l’uno a zero biancoazzurro. Al 66′ arriva la doppietta di Maiorino, che sfrutta un preciso assist rasoterra e mette dentro con il piattone. Il Taranto reagisce al 68′ con azione personale di Diaby, il destro schiacciato però termina a lato. I rossoblù provano a riaprire la contesa con molta foga ma poca concretezza. Il match termina dopo sei minuti di recupero con la Virtus Francavilla che passa il turno. Domenica prossima si scenderà in campo per la prima giornata di campionato.

—

IL TABELLINO:

Francavilla Fontana, Stadio “Nuovarredo Arena”

domenica 22 agosto 2021, ore 21

Coppa Italia Serie C 2021/22 – Primo turno

VIRTUS FRANCAVILLA-TARANTO 2-0

RETI: 53′ e 66′ Maiorino

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile – Idda, Miceli, Caporale – Pierno (86′ Delvino), Prezioso (73′ Mastropietro), Franco, Carella (55′ Tchetchoua), Ingrosso – Maiorino (73′ Ventola), Ekuban (86′ Enyan). A disp.: Milli, Cassano, Puntoriere, Feltrin, Gianfreda, Miccoli, Magnavita. All.: Roberto Taurino.

TARANTO (4-3-3): Chiorra – Tomassini, Zullo, Benassai, Ferrara (67′ De Maria) – Marsili, Diaby (73′ Bellocq), Labriola (67′ Santarpia) – Versienti (73′ Ghisleni), Saraniti, Italeng (80′ Civilleri). A disp.: Loliva, Granata, Giovinco, Serafino, Mastromonaco, Cannavaro. All.: Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Simone Galipò di Firenze (Toce-Castellone).

NOTE: Ammoniti: Italeng (T), Ferrara (T), Franco (VF), Prezioso (VF), Labriola (T), Carella (VF), Diaby (VF), Ekuban (VF), Marsili (T).

(foto: le squadre schierate prima del fischio d’inizio)