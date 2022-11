LECCE – Baroni, l’emblema della felicità: “Elogi ai ragazzi e al nostro meraviglioso pubblico. Peccato per la sosta…”

Mister Marco Baroni è l’emblema della felicità nel post-gara di Sampdoria-Lecce. Le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni Dazn.

“Sapevamo che questa sarebbe stata una partita molto tesa ed è normale sia per i punti in palio, sia per la situazione della Sampdoria. Noi siamo stati bravi, abbiamo tenuto sempre alto il livello di attenzione e del ritmo. A fine partita, la squadra ne aveva ancora, sono contento. Un elogio va fatto a tutti i miei ragazzi, hanno chiuso questo ciclo non facile con delle prestazioni importanti e ciò ci dà grande morale. Ora stacchiamo un po’ e riprenderemo con la stessa voglia e la stessa determinazione avuta sin qui. Siamo concentrati sul nostro progetto, questi ragazzi devono crescere. Non abbia mo mai guardato la classifica e quando lo abbiamo fatto, siamo scesi in campo preoccupati, cosa che non ci possiamo permettere. Ringrazio anche il nostro pubblico, meraviglioso anche oggi. Dispiace un po’ per la sosta, ma ora dobbiamo essere bravi a gestirla, faremo di necessità virtù. Colombo? Non mi sta sorprendendo, sta imparando a interpretare questo ruolo, ha sempre giocato da seconda punta ma noi abbiamo bisogno di un riferimento lì davanti che abbia qualità tecniche, peso e forza. Sa attaccare la profondità, sa tenere palla, sono contento che finalmente abbia trovato fiducia, spesso l’ho visto troppo pensieroso e troppo autocritico con se stesso, l’ho un po’ liberato dalle responsabilità e sta facendo bene, siamo contenti. Baschirotto? È un bel ragazzo, sano, puro e ha tanta fame, tanta voglia di lavorare. L’abbiamo scelto per questo, in questo ruolo ha trovato la sua dimensione. Quando lo schiero da terzino mi fa il ‘visuccio’, non è molto contento… ma oggi avevo bisogno di far rifiatare Gendrey e lui ha fatto bene, ma vuole giocare in mezzo”.

Ora, quindi, la pausa mondiali. La squadra si ritroverà all’Acaya il pomeriggio del 29 novembre per ricominciare la preparazione.