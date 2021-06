LECCE – Barbas sul suo ex compagno Baroni: “È uno di noi”. Siglata la concessione decennale per il ‘Via del Mare’

Beto Barbas “battezza” positivamente l’arrivo del suo ex compagno Marco Baroni sulla panchina del Lecce.

Di seguito alcuni passaggi dell’intervista rilasciata dal campione argentino ai colleghi del Nuovo Quotidiano di Puglia: “Sono contento per Marco, l’ho saputo tramite i social. Lo conosco come calciatore, poco come allenatore, ma so che in altre squadre ha lavorato bene. Mi fa molto piacere che sia diventato lui l’allenatore del Lecce, perché è uno di noi e torna in una squadra in cui ha indossato la maglia da calciatore. Gli auguro tanta fortuna e spero che possa ripetere il campionato del Benevento”.

“Era un bravo calciatore – aggiunge Barbas – e meritò il passaggio al Napoli, col Lecce fece grandi cose. Di lui ho potuto apprezzare le qualità umane e tra noi nacque anche una bella amicizia. Il nostro era un bel gruppo anche grazie al lavoro di Mazzone. Eravamo tutti sullo stesso livello e i suoi ingredienti erano corsa, lotta e grinta”.

“Baroni sa cosa pensano il tifoso leccese e la Curva Nord, in ogni partita bisognerà mettere quella grinta che mettevamo noi. Però il calcio di oggi è diverso rispetto a quello di trent’anni fa e spero che Baroni riesca a trasmettere la forza e la mentalità proprie di una squadra vincente. Quest’anno, al Lecce sono mancati i risultati in casa e l’assenza dei tifosi ha certamente influito, perché non c’è niente di più appagante che sentire il boato della gente quando si segna un gol. Io mi sento leccese e sono amareggiato per come si è conclusa la stagione. E lo sono anche i tifosi del Lecce”.

Intanto, questa mattina è stata siglata la concessione d’uso decennale dello stadio “Via del Mare” tra il Comune di Lecce e la società (QUI). A siglare l’accordo: il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini; il presidente dell’Us Lecce, Saverio Sticchi Damiani, accompagnato dal dg Giuseppe Mercadante e dal responsabile legale, avv. Domenico Zinnari.

