LECCE – Banda rinuncia alla chiamata in nazionale, undici giallorossi in giro per l’Europa

Sono undici, tra prima squadra e Primavera i tesserati del Lecce che saranno impegnati con le rispettive rappresentative nazionali, maggiori o di categoria inferiore.

In ordine gerarchico: nazionale maggiore per Thorir Helgason, che, con la sua Islanda, giocherà il 22 in amichevole contro il Venezuela a Vienna e, il 27, a Tirana contro l’Albania in Nations League;

Lorenzo Colombo, azzurrino Under 21, sarà a disposizione del Ct Paolo Nicolato per Italia Inghilterra del 22 a Pescara e per Italia-Giappone del 26 a Castel di Sangro;

Doppia amichevole in calendario per Medon Berisha, centrocampista albanese della Primavera, convocato anche in prima squadra: il 23, amichevole dell’Albania under 21 contro la Macedonia del Nord e il 25 contro la Croazia under 21;

Il portiere della Primavera, Alexandru Borbei, è stato convocato dalla Romania Under 20 per l’amichevole contro la Repubblica Ceca Under 20 del 22 e per quella contro la Germania Under 20 del 26;

Daniel Samek, arruolato nell’Under 19 della Repubblica Ceca, ha in programma tre amichevoli: domani, 21, contro Andorra; il 24 contro la Svizzera; il 27, contro la Grecia, sempre per le qualificazioni agli Europei Under 19;

L’esterno difensivo Patrick Dorgu è nella lista della Damimarca Under 19 per il triplo impegno di qualificazioni agli Europei contro la Georgia il 21, il Montenegro il 24 e l’Inghilterra il 27;

Il trio di giallorossi Catalin Vulturar, Rares Burnete e Razvan Bogdan Pascalau, in forza alla Romania Under 19, giocherà contro la Lettonia il 21, contro la Lituania il 24 e contro l’Austria il 27, tutte di qualificazione agli Europei U19;

L’ultimo arrivato in Primavera Lecce, il lituano Esmilis Kausinis, è stato convocato nell’Under 19 del suo Paese per le gare del 21 contro l’Austria, del 24 contro la Romania e del 27 contro la Lettonia, tutte di qualificazione agli Europei U19;

Infine, Dario Daka è stato selezionato dall’Under 19 albanese per le sfide al Beglio, in programma domani, 21 settembre, e alla Spagna, in calendario per il 24.

Lameck Banda, invece, non ha potuto rispondere alla chiamata della nazionale dello Zambia per via di un trauma contusivo/distorsivo al ginocchio destro, subito contro la Salernitana.