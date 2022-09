NARDÒ – Ragno: “Col Fasano avremmo meritato qualcosa in più. Quando non si vince, meglio non perdere…”

Mister Nicola Ragno trova il lato positivo dopo lo 0-0 del suo Nardò contro il Fasano.

“Abbiamo dato continuità ai nostri risultati e quindi non sono deluso. Volevamo vincere ma non ci siamo riusciti, perché di fronte avevamo una buona squadra, che, nella scorsa stagione, è stata considerata una rivelazione. A quella squadra, sono stati aggiunti 4-5 elementi di spessore e ciò mi porta a dire che il Fasano disputerà un campionato medio-alto. Abbiamo provato a portare la gara dalla nostra parte, ma poi arriva l’episodio che rischia di condannarti. A parte il palo subito, però, non ricordo altre iniziative del Fasano. Noi abbiamo avuto due o tre occasioni importanti per andare in vantaggio ma non siamo stati bravi a concretizzarle. Il pareggio potrebbe pure andare bene, anche se avremmo meritato qualcosa in più. In queste occasioni, quando non si riesce a vincere, è meglio non perdere. Andiamo avanti, il pari fa morale, concentriamoci sul prossimo impegno”.