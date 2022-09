LECCE – Grave lutto per l’ex allenatore Fabio Liverani, è mancata la moglie Federica

Grave lutto per l’ex allenatore del Lecce, attuale tecnico del Cagliari, Fabio Liverani. Nelle scorse ore, è scomparsa la moglie Federica, mamma dei suoi figli Mattia e Lucrezia. La donna lottava da tempo contro una grave malattia. Si è spenta a soli 46 anni.

Liverani, dai suoi account social, ha reso noto il desiderio della moglie di aiutare IFO, “la struttura che ha offerto a lei e alla nostra famiglia un supporto tanto prezioso e importante”. IFO (IStituti Fisioterapici Ospitalieri) è impegnato nell’assistenza dei malati di tumore, nella ricerca bionedica e nella formazione”.

L’Us Lecce si è unito al cordoglio verso il suo ex allenatore: «L’U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre».

I funerali della signora Federica si terranno domani, 22 settembre, alle ore 11, presso la chiesa di San Giuseppe Cafasso in via Camillo Manfroni a Roma.

La redazione di SalentoSport si unisce al grande dolore di mister Liverani e della sua famiglia