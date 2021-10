LECCE – Il baby Salomaa a segno con la Finlandia U19: il video

C’è anche lo zampino del centravanti della Primavera del Lecce, Henri Salomaa, nella vittoria della Finlandia under 19 contro i pari età della Polonia, gara giocata ieri e valida per le qualificazioni agli Europei di categoria.

L’attaccante giallorosso, subentrato al minuto 63 al posto del suo compagno di squadra Saarikivi, ha segnato la rete del definitivo 3-1 al minuto 87, entrando in area di rigore da sinistra, evitando l’intervento di un difensore avversario e battendo il portiere della Polonia con un tiro di sinistro. La sua Finlandia ritornerà in campo sabato alle 12 per sfidare l’Ucraina e, infine, martedì 12 per affrontare Malta, entrambe in trasferta.

(foto: Salomaa e Corvino – foto Us Lecce)

(il gol di Salomaa arriva al minuto 2:00:00 circa)