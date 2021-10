ECCELLENZA – Andata 2° turno Coppa Italia: i risultati

Nel pomeriggio si sono giocate le gare d’andata del secondo turno di Coppa Italia Eccellenza puglia.

L’Ugento fa un netto passo in avanti verso la qualificazione al turno successivo, passando per 2-0 sul campo del Maglie. Il Sava batte in extremis il Gallipoli Football ma la qualificazione è ancora tutta aperta e ce la si giocherà al “Bianco” tra due settimane. Netto successo del San Severo sul Vieste che vale una buona fetta di qualificazione. Vittoria di misura del Barletta sul Trinitapoli. Pari con gol tra Corato e Canosa.

I risultati:

Toma Maglie-Ugento 0-2

Rodriguez, Galeandro

AT San Severo-Atl. Vieste 4-0

Barletta-DB Trinitapoli 1-0

30′ Pignataro

Città di Mola-Ginosa 1-2

30′ Scatigna (G), 85′ Diagnè (M), 90′ Saani (G)



Corato-Canosa 1-1

Martina-Ostuni 2-0

23′ Cannito, 60′ Delgado

Sava-Gallipoli F. 2-1

7′ Procida (S), 63′ Sindaco (G), 90+2′ De Luca (S)