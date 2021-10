PROMOZIONE – Coppa Italia, accoppiamenti e programma 2° turno. Scelta la data del replay di CD Gallipoli-Veglie

Nel Comunicato ufficiale Lnd Puglia di oggi, 7 ottobre, sono stati ufficializzati gli accoppiamenti e il calendario degli incontri di Coppa Italia Promozione per il secondo turno. Le gare d’andata si giocheranno giovedì prossimo, 14 ottobre (ore 15.30); quelle di ritorno, l’11 novembre (ore 14.30).

Foggia Incedit-Sport Lucera

Atl. Acquaviva-N. Spinazzola

Bitritto Norba-R. Rutiglianese

Polimnia-V. Locorotondo

Avetrana-Novoli

Leverano-G. Melendugno

Città di Gallipoli-Atl. Tricase

Si recupererà il prossimo 28 ottobre, alle ore 15.30, la partita della quarta giornata di campionato tra Città di Gallipoli e Veglie, replay di quella giocata domenica scorsa e finita 5-0 ma invalidata da un errore tecnico dell’arbitro su un calcio di rigore trasformato dal Veglie. Il sig. Lombardo di Brindisi, infatti, avendo rilevato che uno o più calciatori del Veglie erano entrati in area prima della battuta del rigore, aveva fischiato punizione per il CD Gallipoli e non aveva fatto ripetere il tiro.