LECCE – Attaccanti in panne, Lucioni in apnea. Majer, bene e poi fuori: le pagelle della sconfitta interna contro la Spal

LE PAGELLE DI LECCE-SPAL

Gabriel voto 5,5: nulla può sulla chirurgica conclusione di Valoti che stappa la partita. Tempestivo qualche minuto dopo nell’uscita che ritarda la conclusione al fantasista estense. Sul definitivo 1-2 di Okoli, resta piantato sulla linea di porta, forse confidando nelle doti di anticipo di Lucioni, facilitando il compito del difensore ospite.

Maggio voto 5,5: bloccato ed opaco rispetto alle scorse prestazioni. Gioca con il freno a mano tirato, dimostrando di soffrire le folate avversarie. Finisce per non incidere quasi mai.

Lucioni voto 5: a fine primo tempo, con un pericolosissimo intervento, stoppa una ripartenza della Spal, rischiando anche qualcosa in più rispetto al cartellino giallo preso. Nel complesso appare in difficoltà contro la rapidità avversaria, finendo per farsi sovrastare con estrema semplicità in occasione del definitivo 1-2.

Meccariello voto 6: certamente più lucido ed in palla rispetto al compagno di reparto. Dimostra di avere maggiore brillantezza atletica, ribattendo colpo su colpo e rendendosi protagonista di alcune chiusure interessanti.

Gallo voto 5,5: purtroppo, in alcuni match, limitarsi alla fase difensiva può non bastare. Partita ordinata e pulita, ma nel forcing finale, la spinta sulle corsie manca, e si vede. Ci mette, come sempre, tanto impegno, ma oggi non è bastato.

Majer voto 6,5: la Spal sembra portare bene al 37 giallorosso che trova il suo secondo centro consecutivo contro la formazione estense, grazie ad un perfetto inserimento. Ha una buona chance per siglare la doppietta personale, ma questa volta non è lucido e, invece di spaccare la porta, la mette al centro per un Coda marcatissimo. Errore che, purtroppo, peserà. Nel complesso un primo tempo ampiamente positivo. Resta, a sorpresa, negli spogliatoi.

dal 46′ Tachtsidis voto 5: un tempo basta per far ritornare in mente il Tachtsidis peggiore. Lento e prevedibile, sbaglia quasi tutto ciò che c’è da sbagliare. Unico spunto positivo, il cross per la traversa di Stepinski a tempo scaduto.

Hjulmand voto 5: appannato come non mai. Manca di lucidità in quasi tutte le giocate, sbaglia in entrambe le fasi, senza mai riuscire a schermare la difesa come aveva egregiamente fatto fino ad oggi. Il suo calo, coincide stranamente con il calo di tutta la squadra.

dal 62′ Nikolov voto 5,5: prova a metterci foga e dinamismo, senza però riuscire a dare nulla di concreto alla manovra. Nel finale ha una buona chance, ma strozza la conclusione. Immancabile, poi, l’ennesimo cartellino giallo preso, sempre in spezzoni di partita, che gli vieterà la trasferta di Vicenza.

Bjorkengren voto 5,5: la lavatrice della mediana giallorossa oggi non gira come al solito ed il risultato è palesemente sotto gli occhi di tutti. Manca soprattutto nella fase d’inserimento, anche se ci mette cuore nel tamponare. Ma oggi i suoi compagni non gli danno una mano.

Henderson voto 6: con un assistenza al bacio regala a Majer la palla del pareggio, dopo di che, soffre, senza mai riuscire ad accendersi. Quando gli spazi diminuiscono, le sue difficoltà sembrano aumentare, ma è ancora lui a sfiorare il pari con uno spunto personale.

dall’81’ Stepinski voto 6: in meno di un quarto d’ora di gioco, crea più di tutti i compagni di reparto, sfiorando il pari con una palombella di testa quasi perfetta.

Coda voto 5: soffre maledettamente la gabbia dei difensori avversari, che spesso lo marcano a uomo, senza mai concedere un centimetro in più. Manca lo spazio per incidere e quelle poche volte che lo spazio arriva, oggi sembra mancare lo spunto e la precisione.

dall’81’ Yalcin voto sv Non incide nei minuti finali, semplicemente perché non gli arriva alcun pallone.

Pettinari voto 5: leggi sopra, con la differenza che l’ex Trapani gode di maggiore libertà, che purtroppo non riesce quasi mai a sfruttare. Bellissimo l’assist di tacco, con tunnel, per quello che poteva essere il Majer bis. Ma poco altro.

dal 62′ Rodriguez voto 5,5: a differenza di altri match, anche il suo impatto alla contesa non regala nulla alla formazione giallorossa. Troppa foga e poca sostanza: un solo tiro in porta, telefonato, per Berisha.

All. Corini voto 5,5: un passo falso dopo 11 risultati utili consecutivi può anche starci, ma oggi il tecnico giallorosso perde ampiamente il duello con il collega Rastelli, che spesso riesce ad imbrigliare la manovra giallorossa, stravincendo a livello tattico. Ad inizio ripresa ci prova con il doppio play, senza però mai trovare il bandolo della matassa. Togliere Majer all’intervallo, uno dei migliori del primo tempo, forse è stato un po’ azzardato.

SPAL: Berisha 6,5; Dickmann 6,5, Okoli 7, Ranieri 6,5, Sernicola 7 – Segre 6, Viviani 6,5 (dal 62′ Missiroli 6), Murgia 7 (dal 65′ Mora 6,5) – Valoti 7,5 (dal 69′ Asencio 6,5) – Strefezza 6,5 (dall’80’ Spaltro sv), Di Francesco 6 (46′ Floccari 6). All. Rastelli 7.

(foto: il gol di Okoli – ©SalentoSport/Coribello)