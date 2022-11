LECCE – Atalanta ko, il Via del Mare ritorna ad esultare dopo sei mesi: la photogallery di Max Coribello

Dal 6 maggio al 9 novembre 2022: poco più di sei mesi ci sono voluti al Lecce per tornare a vincere davanti ai propri tifosi. Quel 6 maggio, il popolo giallorosso andò in estasi per i festeggiamenti-promozione in A. Ieri sera, i circa 25mila del Via del Mare hanno applaudito una prestazione pressoché perfetta di Hjulmand e compagni, capaci di mettere sotto un’Atalanta che punta alle posizioni altissime della classifica.

Di seguito vi proponiamo alcune delle immagini più significative scattate dal nostro collaboratore Max Coribello.