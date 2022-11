ECCELLENZA – Manduria ripreso e sorpassato nel recupero, super-rimonta Ugento. La nuova classifica

Con un finale di gara letale, l’Ugento rimonta il Manduria (3-2) e si aggiudica i tre punti in palio nella ripetizione della terza giornata di Eccellenza girone B.

Giallorossi avanti al 24′ con Serrano ma il Manduria pareggia poco dopo con un gol di Cavaliere. Nella ripresa, la squadra dell’esordiente Giuseppe Branà si porta avanti con Onesto (poi espulso nel finale per una doppia ammonizione) ma non basta. L’Ugento si getta avanti a testa bassa e, in pieno recupero, prima pareggia con un bel sinistro di Veron a mezza altezza, poi, addirittura, trova il tiro da tre punti con lo stesso Veron che trova uno spiraglio in area biancoverde e infila il portiere ospite sul suo palo.

L’Ugento si riporta così a 18 punti dopo l’annullamento della vittoria conseguita ad Avetrana, ufficializzata poco fa.

La nuova classifica: CD Gallipoli 21 – Avetrana 19 – Otranto e Ugento 18 – Manduria 14 – Ostuni 12 – Toma Maglie 10 – Gallipoli F. 9 – Novoli, Arboris Belli, S. Massafra 8 – Ginosa 7 – V. Matino 3 – Castellaneta 2.