LECCE – Ancora un premio per Corvino. Primavera, ecco un norvegese. Col Milan, tutto esaurito

Continuano ad arrivare premi per l’US Lecce e, in particolare, per il direttore dell’area tecnica giallorossa, Pantaleo Corvino.

Il prossimo 21 marzo, a Palermo, il dirigente di Vernole sarà premiato come “Miglior direttore sportivo d’Italia” nell’ambito della manifestazione denominata “Conference403”, organizzata dall’avvocato, e storico procuratore sportivo, Claudio Pasqualin, presidente onorario dell’evento. A Corvino sarà consegnato il premio speciale “Una vita per il calcio”.

Intanto, il duo Corvino-Trinchera ha selezionato e individuato un altro giovane calciatore da innestare al gruppo della Primavera di Federico Coppitelli. Si tratta del centrocampista norvegese Bo Asulv Hegland, classe 2004, che, nella giornata di oggi, sarà a Lecce per sostenere le visite mediche.

Lecce-Milan (sabato alle 18), infine, come preventivabile, sarà da tutto esaurito. Domani, 11 gennaio, saranno messo in vendita tutti i posti inutilizzati (circa duemila biglietti) a visibilità ridotta. I ticket saranno acquistabili sul circuito Vivaticket.it.