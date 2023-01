FEMMINILE – Lecce Women, ingaggiata la spagnola Martinez: “Qui mi piace tutto”

Nuovo ingaggio per il Lecce Women. Arriva la centrocampista spagnola 26enne Carla Martinez Cuadros, nata a Girona, reduce dall’esperienza negli Usa con la Lubbock Christian University. La neo giallorossa ha già superato le visite mediche, ha scelto la maglia numero 10 ed è a disposizione dell’allenatrice Vera Indino.

“Sinceramente a Lecce mi trovo molto bene, mi sento a casa – ha detto Martinez -. Il Lecce è un club con grandi ambizioni ma al tempo stesso umile. Mi ricorda molto la mia vecchia squadra di Girona. Che dire: mi piace tutto, la città, il club e l’atmosfera e inoltre, è così vicino al mare. La prima cosa che ha attirato la mia attenzione venendo qui sono stati i colori sociali, il giallo e il rosso, e il rapporto diretto con i giocatori della prima squadra maschile. Venendo qui mi sono resa conto che era totalmente come pensavo. Le persone sono molto gentili ed empatiche con noi. Ci fanno sentire importanti e questo motiva molto in campo”. Carla Martinez rivela un particolare della sua vita privata. “Ho una simpatia speciale per l’Italia, poiché mio nonno ha radici italiane e volevo davvero conoscere quelle radici. Ho sempre voluto conoscere la cultura italiana, come si gioca in Italia e come si sente il calcio qui. Le mie compagne mi hanno accolto molto bene fin dal primo giorno, c’è un buon clima tra le giocatrici e lo staff tecnico. Come per i tifosi, penso che questo sia sempre un vantaggio in più per crescere, imparare e lottare per ciò che vuoi ottenere. Il mio desiderio è quello di poter giocare e contribuire a migliorare la squadra e il mio obiettivo principale è raggiungere la massima categoria, la Serie A. Ma devo essere realista, andare avanti e pensare partita dopo partita. Per me è una nuova sfida, in un nuovo paese e non vedo l’ora di cominciare”.

Le giallorosse, intanto, sono state eliminate dalla Coppa Italia: domenica scorsa, D’Amico e compagne sono state battute in casa dal Cosenza per 4-3 (gol di Jaszczyszyn, Marsano, alla sua ultima in maglia giallorossa per motivi personali, e D’Amico).