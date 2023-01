VOLLEY – Serie B/m, B1/f: risultati 08.01.2023, classifiche, prossimi turni

VOLLEY B/m GIRONE H

RISULTATI (giornata 12): Grottaglie-Joivolley Gioia 1-3 Casoria-Meta Torre Annunziata 3-1, Leverano-Pozzuoli 3-0, Taviano-SBV Galatina 3-0, Athena NA-Mesagne 3-0, Galatone-Marigliano 3-0, P. Matese-Pomigliano 1-3.

CLASSIFICA: Leverano 36 – Grottaglie 30 – Galatone 29 – Joivolley Gioia 27 – Taviano, Marigliano 20 – Pomigliano 18 – Casoria 17 – Athena NA 13 – Pozzuoli 12 – Meta Torre Ann. 11 – Olimpia SBV Galatina 10 – Mesagne 5 – P. Matese 4.

PROSSIMO TURNO (14-15 gen.): Olimpia SBV Galatina-Grottaglie, Joivolley Gioia-P. Matese, Pozzuoli-Galatone, Mesagne-Taviano, Marigliano-Leverano, Pomigliano-Casoria, Meta Torre Annunziata-Athena NA.

(US Volley Leverano, Alessio Quarta) – Il lungo ponte festivo, l’interruzione delle gare di campionato per la pausa natalizia, intervallata solo dal 1° Memorial “Tonio Dimastrogiovanni”, triangolare disputato con Pag Taviano e Asd Falchi Ugento, in memoria del compianto presidente gialloblù prematuramente scomparso due anni fa: tutto questo poteva allentare l’attenzione in casa BCC Volley Leverano. Gli uomini di coach Zecca sono stati, tuttavia, bravissimi a tenere alta la concentrazione in queste settimane per presentarsi tirati a lucido alla ripresa del campionato. A dispetto della classifica e per tutti i motivi sopracitati non era facilissimo affrontare i campani del Rioneterra Volley Pozzuoli che veleggia nella parte bassa della classifica. L’approccio alla gara di Orefice e compagni è stata perfetta, tanto da guidare con una certa scioltezza i primi due set, mentre il terzo parziale è stato più combattuto con il sestetto di coach Romano in grado di dare del filo da torcere ai padroni di casa. Nel game iniziale a fare la differenza è il servizio dei salentini che mette in grandi difficoltà la ricezione avversaria. Arriva prima l’ace di capitan Orefice, poi quello di Marzo, con l’aiuto del nastro, con cui la BCC Leverano doppia Pozzuoli sul 12-6, nonostante Calabrese e Di Santi provino a tenere a galla i propri compagni di squadra. Zecca inserisce anche Pagano e Vannicola, particolarmente efficaci in battuta, ed il trend premia i padroni di casa che si aggiudicano il parziale col punteggio di 25-15, sigillato dall’attacco vincente di Orefice. Nella fase iniziale del set successivo è Libraro ad essere particolarmente insidioso al servizio, trovando anche l’ace del 9-8. Ci pensa l’attacco in pipe di Marzo per il 18-13 ad allungare il divario tra le due formazioni, poi un ace e poco dopo l’attacco vincente di Galasso chiudono i conti sul 25-16. Nel terzo game l’equilibrio regna sovrano sino alla fine: il muro di Fastoso su Scrimieri per l’8-8 carica i campani, trascinati da Calabrese fino al 16-15 che costringe Zecca a chiamare il suo primo time out dell’intera partita. Galasso prova ad allungare con l’attacco preciso del 22-20, ma ancora Calabrese ricuce il divario con l’attacco del 22-22. La sfida sembra poter andare avanti ad oltranza, ma il turno al servizio di Scrimieri è velenoso: su una sua battuta è lunga la ricezione del libero campano, Libraro nel tentativo di tenere viva l’azione tocca la rete, commettendo invasione, e regala il punto della vittoria per la BCC Leverano che si regala un’altra domenica a punteggio pieno dopo 12 giornate di campionato.

IL TABELLINO

BCC LEVERANO-RIONETERRA VOLLEY POZZUOLI 3-0

(25-15, 25-16, 25-23)

BCC LEVERANO: Marzo 14, Laterza 0, Galasso 8, Pagano 0, D’Elia 5, De Pandis (libero), Vannicola 0, Scrimieri 7, Orefice 19, Varratta ne, De Marco ne. Allenatore: Zecca

RIONETERRA VOLLEY POZZUOLI: Libraro 2, Calabrese 12, Guancia 5, Palumbo 0, Di Santi 7, Saggiomo 0, Romano S. (libero), Fastoso 5, Lombardi 2, De Gregorio (libero). Allenatore: Romano M.

Arbitri: Riccardo Romita e Marcello Rutigliano

Errori in battuta: Leverano 7, Pozzuoli: 4; Ace: Leverano 4, Pozzuoli 1; Muri vincenti: Leverano 4, Pozzuoli 7

(US Olimpia Sbv Galatina, Piero de Lorentis) – Un Olimpia Sbv con un organico infiacchito dai postumi influenzali di alcuni atleti, si presenta al Pala Ingrosso con tre under 19 a completamento della rosa, per un derby che subito si palesa in salita. Lo schieramento per i padroni di casa è quello consolidato con la diagonale Cuti-Persichino, al centro Serra e Carcagnì, ad offendere da posto quattro Lotito e Maiorana e il libero Sciurti a presidio della difesa. Mister Monaco schiera una diagonale inedita con Dantoni-De Lorentis, sposta Zanette in posto quattroin opposizione a Pacelli, De Micheli e Rossetti al centro ed Apollonio libero. Il primo set è infarcito di errori al servizio, 5 dei padroni di casa e 4 degli ospiti, con i galatinesi contratti e fallosi che accusano subito un -6, tanto da indurre mister Monaco a richiedere la sospensione sull’11-5 . La reazione del Galatina produce un piccolo ravvicinamento con De Lorentis e De Micheli (19-15), ma Lotito e Maiorana fanno valere classe ed esperienza conquistando il set (25-18). Nel secondo set la reazione dell’Olimpia Sbv è immediata. Il fondamentale del muro che sporca numerose conclusioni avversarie consente a Dantoni di distribuire con più tranquillità, aprendo dei break interessanti (4-7, 7-11, 8-15) con un ace messo a segno dallo stesso palleggiatore. Poi la luce si spegne in casa Olimpia Sbv. La ricezione crolla attestandosi su percentuali insufficienti (27% positività), Serra dà la carica, Maiorana sfodera il suo “manie fuori” con colpi ritardati e la Pag Taviano s’invola mettendo a segno un break da brivido di +10, per un 18-16 traumatizzante. Mister Monaco inserisce D’Alba al posto di Dantoni, costretto in questo frangente a servire i suoi con schemi forzati, arrivando a pareggiare il punteggio 20-20. La P1 dei padroni di casa però diventa letale per i galatinesi. Cuti mette in ambasce la ricezione ospite con due ace tagliagambe (24-20), un doppio Pacelli riapre uno spiraglio (24-22) di riaggancio, poi l’errore al servizio di De Matteis, subentrato a Rossetti, chiude anche la seconda frazione (25-22) per il 2-0 a favore della Pag. Il terzo set è un testa a testa senza strappi importanti tra le due squadre (4-5,10-11,17-17) fino al vantaggio (20-19) messo a segno da Maiorana: poi un doppio errore degli ospiti ed un delizioso pallonetto di Lotito in posto 6 fissa il punteggio per la squadra di mister Marte sul 23-21. L’impennata di un doppio De Lorentis (24-23) concede qualche flebile speranza agli ospiti; mister Marte congela con il time out la risalita, poi l’ottimo Carcagnì chiude la gara con un primo tempo che s’insacca tra muro e rete avversaria. La vittoria piena è della Pag Taviano.

IL TABELLINO

PAG VOLLEY TAVIANO-OLIMPIA SBV GALATINA 3-0

(25-18,25-22,25-23)

Taviano: Berardi, Cuti 3, Sciurti (L), Amato, Marsella, Lotito 10, Carcagnì 10, Maiorana 7, Persichino 9 , Serra 10, Culiersi, Bleve (L). All. Marte Alessandro, Vice Corciulo Gianluca.

Errori in battuta: 9. Ricez.(+ 65%, perf. 61%). Muri eff.: 5. Muri subiti: 5.

Galatina: Apollonio (L), Perrone, Carrozzini, Rossetti 3, D’Alba 1, Dantoni 1, Pacelli 3, Zanette 5, De Micheli 7, De Matteis, De Lorentis 20. All. Monaco Domenico, Vice Montinari Manuela.

Errori in battuta: 13. Ricez. (+ 42%, perf. 28%). Muri eff.: 5. Muri subiti: 5.

Arbitri: Tolomeo, Scarnera.

(US Volley Galatone, Stefano Manca) – Un’altra schiacciante vittoria nel volley dell’Allianz Colazzo Galatone fa volare in classifica i biancoverdi. Nemmeno la pausa natalizia ha distratto i ragazzi di mister Cavalera che domenica al rientro dopo le feste hanno sconfitto in casa con un netto 3-0 il Tya Marigliano nella 12esima giornata di campionato di serie B girone H di pallavolo maschile. Per il Galatone si tratta dell’ottava vittoria di fila. Giornata dopo giornata, la classifica parla chiaro: i biancoverdi sono terzi a 29 punti, a un solo punto dalla seconda. Il secondo posto porterebbe a disputare i playoff per la serie A. Tornando alla gara, domenica il divario tra le due compagini si è visto da subito, con l’Allianz Colazzo che anche stavolta è scesa in campo con concentrazione e carattere tenendo sotto controllo la gara in tutti e tre i set (25-18; 25-12; 25-16). Entusiasmo tra i tifosi e gli sportivi a Galatone per i “brividi da classifica” quando manca una giornata alla fine del girone d’andata. Tuttavia società, staff e atleti sanno bene che non è il momento delle autocelebrazioni e bisogna proseguire il cammino concentrati e coi piedi per terra, sollevandoli solo… per fare punti. Prossimo appuntamento sabato 14 gennaio alle 19:30 al palasport di Pozzuoli, dove i biancoverdi di mister Cavalera affronteranno in trasferta i campani del Rione Terra Volley.

IL TABELLINO

Allianz Colazzo Galatone – Tya Marigliano 3-0

(25-18; 25-12; 25-16)

Allianz Colazzo Galatone: Latorre 1, De Filippis, Zanettin 14, Musardo 7, Barone (L), Russo 15, Calò, Schiattino, Papa 6, Lentini 8, Carrozzini, Rizzello (L); allenatore Cavalera.

Tya Marigliano: Mautone, Di Florio 11, Bianco, Rumiano, Nappi 1, Cantarella, Montò 1, Schioppa 2, Conforti (L), Ciollaro 8, Settembre 7, Barone (L), Sposito, De Sena; allenatore Angeloni.

Arbitri: Bragato, Bonetto.

VOLLEY B1/f GIRONE E

RISULTATI (giornata 12): Melendugno-Gesan Marsala 3-0, Pomezia-Baronissi 2-3, Terrasini-CdPazzi Roma 0-3, Arzano-HUB Ambiente CT 3-0, F. Schultze ME-Fiammatorrese 3-1. Riposano Castellana Grotte e San Salvatore Telesino.

CLASSIFICA: Arzano 27 – F. Schultze ME 24 – CdPazzi Roma 22 – Melendugno 20 – Baronissi, Pomezia, San Salvatore Telesino 17 – Fiammatorrese 12 – Gesan Marsala 11 – Terrasini 7 – Castellana Grotte 6 – Hub Ambiente CT 3.

PROSSIMO TURNO (14-15 gen.): CdPazzi Roma-Melendugno, Gesan Marsala-Castellana Grotte, Baronissi-F. Schultze ME, Hub Ambiente CT-Terrasini, Fiammatorrese-Pomezia. Riposano S. Salvatore Telesino e Arzano.