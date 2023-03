LECCE – Amore puro per Beto Barbas al Deghi Center. Col Torino grande festa anche per Pasculli

Al Deghi Center di San Pietro in Lama, stamattina, c’è stata la visita dell’amatissimo ex campione giallorosso Juan Alberto Barbas, per tutti Beto. Dopo il saluto di Milano, c’è stata un’altra occasione di abbracci e sorrisi con mister Marco Baroni, suo compagno di squadra nelle stagioni 1987-88 e 1988-89 con mister Carletto Mazzone in panchina.

A Barbas è stato consegnato un pallone con la firma di tutti i componenti della rosa. Erano presenti anche il dt Pantaleo Corvino e il ds Stefano Trinchera. Domenica prossima, 12 marzo, in occasione di Lecce-Torino, saranno consegnate una targa ricordo e una maglia celebrativa sia a Beto Barbas, sia a Pedro Pablo Pasculli, due dei calciatori più amati della storia del Lecce, protagonisti con la maglia giallorossa a partire dal primo campionato di Serie A 1985-86.