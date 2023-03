CICLISMO – La Leo Constructions riparte da Crispiano. A Palmariggi il Trofeo Maglie Bike-Ausman

S’inaugura domani, 12 marzo, la stagione agonistica della Leo Constructions Racing Team. Il team ciclistico presieduto da Ivano Telesca, sostenuto dai fratelli Andrea, Massimo ed Elio Leo, esordirà a Crispiano (Ta) in occasione della seconda edizione del “Trofeo Giro delle 100 Masserie”, valevole come prime tappa del Cicloamatour 2023 che si correrà su un tracciato di 20 km da ripetere quattro volte, con la salita di Pilano a fare da selezione. La squadra sarà al gran completo per poi ripresentarsi, la domenica successiva, a Carovigno in occasione della “Granfondo Castelli e Torri”, prima prova del “Giro dell’Arcobaleno”: “Crispiano sarà un appuntamento importante per capire a che punto è la squadra – spiega il portacolori della Leo Constructions, l’ex pro Elia Aggiano –, ci siamo allenati sulle strade di Fasano, Locorotondo, Martina Franca e Alberobello. E abbiamo l’obiettivo di riconfermarci ai prossimi campionati italiani che si terranno a Pezze di Greco il 23 giugno. Dal punto di vista fisico stiamo tutti molto bene e sono certo che diremo la nostra anche quest’anno”.

Sempre domani si svolgerà la 15esima edizione del Trofeo Maglie Bike-Trofeo Ausman di mountain bike cross country dei circuiti Challenge XCO Puglia e XCO Salento Race con partenza dal Santuario di Montevergine (Palmariggi, LE) su un percorso intaremente sterrato attraverso la macchia mediterranea, la pineta, i muretti a secco e i tratturi.