LECCE – Baroni carica l’ambiente in vista del Torino: “E’ il momento-clou, tutti uniti verso l’obiettivo”. I convocati

Torna a giocare al Via del Mare il Lecce di mister Marco Baroni, il quale ha presentato la sfida di domani con il Torino in conferenza stampa.

L’apertura è stata dedicata al momento dei giallorossi: “La squadra ha maturato una consistenza fisica e mentale di alto livello. E’ chiaro che alcune situazioni dal punto di vista tecnico ci penalizzano, vedi Inter e Sassuolo. Contro certe squadre l’episodio fa la differenza e la nostra attenzione ora deve essere rivolta alla gestione di particolari e piccole cose. Dovremo cercare di portare dalla nostra parte queste cose. La squadra domenica scorsa è mancata in qualche corsa indietro, l’Inter è la squadra che fa più gol in transizione e paradossalmente noi siamo mancati in quello”.

L’andamento casalingo segue le difficoltà intrinseche del campionato: “Il Lecce sta facendo un campionato al di sopra delle aspettative. Siamo concentrati, nelle ultime 5 in casa abbiamo fatto 5 punti contro squadre importanti. Con il Sassuolo è stato un episodio a fare la differenza, non ha fatto nulla per vincere. Un angolo ha portato il risultato dalla loro ed il calcio è così. Ci manca quello, c’è qualche errore tecnico ma fa parte del percorso”.

Il tecnico ha poi difeso attacco e squadra: “Noi lavoriamo dalla mattina alla sera con questi ragazzi, sotto vari aspetti, tecnico e mentale. Sia sotto la tecnica specifica che sotto altro, questi ragazzi ci mettono tanta voglia. Abbiamo fatto cose importanti, ora è il momento decisivo della stagione e dobbiamo essere compatti verso l’obiettivo che è complicato ma che possiamo raggiungere. Non dobbiamo dare dei messaggi per cui sembra che la croce sia dei nostri attaccanti. In questa Serie A ci sono fatturati che creano tre campionati diversi, dobbiamo sostenere questi ragazzi, si arriva in fondo insieme. Ci sono ragazzi che fanno quel ruolo per la prima volta, bisogna sostenerli”.

Sull’avversario: “Il Torino una squadra giovane che si sta meritando la classifica che ha. E’ la partita perfetta per noi, dovremo fare attenzione. Loro ti prendono alti, ci mettono grande aggressività e sono propositivi in avanti oltre che molto compatti”.

Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: Bleve, Brancolini, Falcone

DIFENSORI: Baschirotto, Cassandro, Gallo, Gendrey, Lemmens, Tuia, Pezzella, Ceccaroni, Romagnoli, Umtiti

CENTROCAMPISTI: Askildsen, Blin, Maleh, Helgason, Hjulmand, Gonzalez

ATTACCANTI: Banda, Ceesay, Colombo, Oudin, Strefezza, Di Francesco, Voelkerling.

Assenti Dermaku, Pongracic.