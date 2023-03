NUOTO – Circumnavigare il Salento dallo Ionio all’Adriatico: parte l’iniziativa di Swimilsalento

Parte domani, 11 marzo, alle ore 13, da Torre Squillace (Nardò) la circumnavigazione del Salento a nuoto in acque libere. L’iniziativa è promossa da SwimIlSalento: cinque amici, esperti nuotatori, amanti del nuoti in acque libere, hanno deciso di “nuotare il Salento”, circumnavigandolo per 222 km di costa pugliese, dallo Ionio all’Adriatico, da Torre Lapillo a Torre Rinalda, ripercorrendo a tappe il tracciato delle antichi torri saracene “senza saltare nemmeno un km di costa”.

All’evento possono partecipare tutti, dagli esperti nuotatori a chiunque voglia condividere l’iniziativa, senza spirito competitivo e senza classifiche da stilare. Si parte tutti insieme e si arriva tutti insieme, vivendo appieno il mare salentino in tutte le stagioni. Gli obiettivi del progetto sono la promozione del territorio, la destagionalizzazione, ma anche perorare la causa ambientalista (ripulendo le coste nei tratti toccati dalle tappe) e solidale. Il ricavato della vendita di alcuni gadget col logo SwimilSalento verrà devoluto all’associazione “Io Posso” per la costruzione di pontili in legno che raggiungono direttamente il mare dalla strada, per abbattere le barriere architettoniche.

La prima tappa avrà lunghezza di 1,5 km. Saranno presenti le altre associazioni che hanno sposato la causa: Made in Carcere, Plastic Free, Io posso oltre Sla.

Info sul sito swimilsalento.it.