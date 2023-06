LECCE – Almqvist è sbarcato nel Salento per le visite mediche

È sbarcato all’Aeroporto del Salento di Brindisi, in mattinata, il primo acquisto ufficiale (dopo Youssef Maleh, per il quale è scattato l‘acquisto automatico in caso di salvezza) del Lecce 2023-24, Pontus Almqvist.

L’esterno offensivo svedese, classe 1999, ha raggiunto la Puglia per poi trasferirsi in sede per la firma del contratto, accompagnato dal ds Stefano Trinchera e dal dt Pantaleo Corvino, con i quali si è intrattenuto per le prime foto di rito.

Sempre in mattinata, Almqvist si sottoporrà alle visite mediche di rito presso il Centro Biolab di Cutrofiano e poi presso il Centro Radiologico Quarta Colosso.

