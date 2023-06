BEACH TENNIS – A Torre San Giovanni è in corso il 15° Torneo Internazionale ITF – Memorial Cristiano Tricarico

A Ugento, da giovedì scorso e sino a domani, domenica 25 giugno, si svolgerà il 15° Torneo Internazionale ITF Beach Tennis – Memorial Cristiano Tricarico, evento organizzato dall’Asd Ugento Beach Tennis, col patrocinio di Puglia sportiva, Comune e Assessorato allo Sport di Ugento. Il montepremi è di cinquemila euro.

Le gare si giocano sulla sabbia di Lino Onda Marina, a Torre San Giovanni, e vedono impegnati giocatori provenienti da dieci nazioni diverse. Si gareggerà nel torneo di doppio femminile, maschile, nel torneo misto ITF e nel torneo Open FIT.

Le quote d’iscrizione saranno devolute alla LILT provinciale di Lecce. Le fasi finali, poi, saranno trasmesse in diretta streamimg Facebook sul profilo Ugento Beach Tennis.

Entusiasta il direttore del torneo, Aurelio Congedi, per l’aumento della popolarità della tappa ugentina del circuito. Il fiduciario regionale FITP di beach tennis, Antonio Maturo: “È l’appuntamento più importante della regione Puglia e per il Sud Italia, una tradizione ormai per molti stranieri che ritornano con piacere, insieme a tanti giocatori provenienti da tutta Italia nella splendida cornice di Torre San Giovanni. La federazione si congratula per l’impegno profuso per quasi vent’anni dagli organizzatori di Ugento Beach Tennis”.