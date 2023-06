ATLETICA – Giorgia Caggese (Saracenatletica), compleanno con vittoria al Trofeo Coni di Bari

Nel corso del Trofeo Coni, svoltosi a Bari giovedì scorso, si è messa in evidenza Giorgia Caggese (in foto col suo allenatore Rosario Scorrano), giovane atleta del settore giovanile “Luca Cavallo” della Saracenatletica, che si è imposta nel Tetrathlon C con 2.611 punti, racimolati vincendo i 60 hs con 10″28 (856 punti), il salto in lungo con 4,45 mt (737 punti), il getto del peso con 8,70 mt (519) e arrivando quinta nel 600 mt col tempo di 2’04″24 (499 punti).

“Questo importante successo – parla il suo tecnico, Rosario Scorrano – potrebbe regalare a Giorgia la partecipazione alle Finali Nazionali del Trofeo Coni che si dovrebbero tenere a Matera a settembre. Ma c’è da dire che tutte le altre ragazze e ragazzi si sono comportati benissimo, impegnandosi nelle quattro discipline che determinavano i punteggi finali, come, ad esempio, Emanuele Marra, che, per soli quattro punti, non è salito sul podio. Come sempre, grazie di cuore a questa ragazze e ragazzi che condividono con noi questo importante percorso della loro vita. E, dulcis in fundo, tutti in festa per il compleanno di Giorgia, che, oramai, ha preso gusto a festeggiarlo sui vari campi d’atletica”.

Giovedì, insieme a Caggese e Marra, sono scesi in pista anche Emma Albano, Samuela Mirto, Alice Surdo e Vera Anna Villani, con Samuele Nutricati, Paolo Peschiulli e Nicolò Polimeno.