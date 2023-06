LECCE – Primo arrivo stagionale: in giallorosso l’attaccante Pontus Almqvist

A sorpresa, arriva il primo acquisto ufficiale del Lecce per la stagione sportiva 2023-24.

La società di via Costadura ha appena comunicato di aver rilevato, a titolo temporaneo, Pontus Almqvist, attaccante svedese classe 1999, di proprietà dei russi del Rostov. Quest’anno, Almqvist ha giocato, in prestito, nel massimo campioinato polacco, sotto i colori del Pogon Szczecin, segnando cinque reti, con sei assist, in 27 partite giocate, a cui se ne aggiungono altre tre di qualificazione all’Europa League. Viene schierato prevalentemente come punta centrale, data anche la sua altezza (183 cm), ma, non di rado, anche come attaccante esterno.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Allsvenskan Norra, con cui esordisce nel massimo campionato e in Coppa di Svezia, nel 2018 colleziona una ventina di presenze in Serie B svedese (Superettan) con le maglie di Varbergs e Norrby, segnando un gol con un assist. Dopo un’esperienza in terza serie svedese, ritorna in Serie A col Norrkoping, con la cui maglia si mette in evidenza nella stagione 2020, segnando cinque reti con due assist in venti partite. Dopo due stagioni nel Rostov, in cui mette insieme una quarantina di partite, veste la maglia degli olandesi dell’Utrecht nel 2021-22, rimediando una decina di presenze in campo. Nella scorsa stagione, la più prolifica della sua carriera, come detto su, raccoglie 30 presenze ufficiali. Conta anche sei presenze nelle nazionali svedesi (una in Under 19, cinque in Under 21, con due gol, segnati proprio all’Italia l’8 settembre 2020 in una gara di qualificazione per gli Europei)

(foto: ©FB Pogon Szczecin)