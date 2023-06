LECCE – Campagna abbonamenti 2023/24, più tempo per i rinnovi e più posti: tutti i dettagli

Si è tenuta questa mattina presso la sala stampa dello stadio Via del Mare di Lecce la presentazione della campagna abbonamenti per la stagione 2023/24. A fare gli onori di casa, come di consueto, il vice-presidente del Lecce Corrado Liguori.

In apertura Liguori ha tracciato un bilancio facendo il punto della situazione, per poi scendere nel dettaglio: “Ripartiamo da quasi 20.000 abbonati che per noi sono un senso di grande responsabilità, sia come società che per tutto il gruppo di lavoro che opera in questo settore. Quest’anno vogliamo sviluppare una campagna abbonamenti in grado di essere pronta a sopportare il peso di 20.000 rinnovi. Inoltre ci sarà una grande attenzione ai costi, visto che il Lecce sarà l’unica società che manterrà i prezzi invariati rispetto alle tariffe 2022/23. Il periodo di prelazione si allarga a 40 giorni, visto che abbiamo tantissimi potenziali rinnovi. Confermata la presenza del gadget abbonati. Noi facciamo un regalo che è completamente gratis, a differenza di altri club danno la possibilità di aggiungere un prezzo a parte. Siamo convinti di andare in questa direzione perchè vediamo i nostri tifosi che indossano il materiale M908 che abbiamo regalato in questi anni”.

Ecco i prezzi degli abbonamenti:

Non sono state scelte tariffe famiglia poiché di difficile applicazione. Confermati prezzi dei singoli match a tariffa alta con Inter, Juve e Milan, mentre potrebbe essere applicata una fascia media con Lazio, Roma, Atalanta o Napoli.

Il dirigente riprende parlando di prelazioni: “E’ un tema molto delicato. La prelazione sarà valida dal 26 giugno al 2 agosto e consigliamo di farla on line. Per l’intero periodo di “prelazione vecchi abbonati” non saranno emessi abbonamenti nuovi o cambio posto. Solo gli abbonati del settore Est Superiore, in virtù dei lavori che hanno interessato il settore, si devono recare allo stadio per il rinnovo del loro abbonamento. La prelazione si potrà effettuare anche nelle ricevitorie, mentre nella sede della Banca Popolare Pugliese solo per chi vuole usufruire al finanziamento. Ovviamente è attiva anche la postazione presso lo stadio Via del Mare. Dal 7 agosto sarà attiva poi la vendita libera”.

Il gadget gratuito di questa stagione sarà la sciarpa: “Stiamo proseguendo nel nostro progetto di offrire ai nostri tifosi un kit completo per seguire la squadra e stiamo andando in questa direzione. Quest’anno gli abbonati avranno a disposizione una sciarpa esclusiva”.

Sullo stadio: “Il Crescent torna alla capienza originaria di 3200, che permette allo stadio di tornare a 31.000 spettatori. Il nostro sogno è quello di avere uno stadio di tutti abbonati. Se avessimo uno stadio moderno di 25.000 posti potremmo averlo tutto abbonato e sarebbe un sogno per tutti noi”.

Infine largo all’US Lecce Program: “Da questa stagione il Program ritorna solo esclusivamente a quello per cui è stato creato, cioè offrire servizi a chi ritiene di entrare ancora più dentro il mondo Lecce. Mi preme ringraziare i 3549 sottoscrittori che hanno scelto di starmi accanto, un numero superiore agli abbonati della nostra prima stagione alla guida del Lecce. Siamo contenti di aver creato un nuovo canale di contatto con la nostra tifoseria, in questi anni abbiamo creato dei momenti con i tifosi unici, come il walkabout con l’ingresso in campo dei tifosi durante il riscaldamento, il tour degli spogliatoi, la partecipazione agli allenamenti che nell’ultima stagione hanno coinvolto più di 934 persone”.

Cartella Stampa CAMPAGNA ABBONAMENTI conferenza23_24_ <<< la brochure completa