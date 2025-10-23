LECCE – Allenamento a Martignano, ok Banda e Camarda ma Sottil…

Prosegue senza soste la preparazione del Lecce in vista della delicata trasferta di sabato pomeriggio a Udine. Questa mattina, al Centro Sportivo di Martignano, la squadra di Eusebio Di Francesco ha sostenuto una nuova sessione di lavoro focalizzata su tattica e finalizzazione. Assente Jean, mentre Pérez e Sottil hanno proseguito con un programma personalizzato mirato al recupero dai rispettivi acciacchi. L’esterno ex viola, dunque, potrebbe saltare anche la sfida del “Friuli” dopo quella casalinga col Sassuolo.

Notizie confortanti arrivano invece da Banda e Camarda, che si sono allenati regolarmente con il gruppo, confermando i progressi degli ultimi giorni. Domani mattina, sempre a Martignano, è prevista la rifinitura prima della partenza per il Friuli, dove i giallorossi affronteranno l’Udinese sabato alle ore 15 in una sfida importante per dare continuità ai recenti risultati positivi.