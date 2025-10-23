ECCELLENZA – Il Giudice sportivo, gare del 19.10.2025
Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 19 ottobre 2025.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
ATL. ACQUAVIVA:
ATL. RACALE:
A. TOMA MAGLIE:
BISCEGLIE: Francisco Di Fulvio (1)
BITONTO:
BRILLA CAMPI: Marco Pagliara (dir., fino al 21/12/25)
BRINDISI:
CANOSA: Matteo De Gol (1)
FOGGIA INCEDIT: Dominique Ferrucci (1 – gare del 16/10))
GALATINA:
GALLIPOLI:
N. SPINAZZOLA:
NOVOLI:
POLIMNIA:
S. MASSAFRA:
TARANTO:
TAURISANO:
UC BISCEGLIE:
UGENTO:
VIRTUS MOLA: Fabio Campanella (1)