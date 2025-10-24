MTB – Frey e Marquet dominano la Castro Legend Cup tra mare e sentieri del Salento

La passione per la mountain bike ha infiammato Castro, dove, nello scorso weekend, si è svolta l’ottava edizione della Castro Legend Cup, appuntamento ormai di riferimento nel panorama nazionale e internazionale delle ruote grasse. Oltre 700 bikers da tutta Italia e diversi atleti stranieri hanno animato la splendida località salentina, confermando la crescita costante della manifestazione, curata in ogni dettaglio dal Cicloclub Spongano guidato da Giuseppe Maggiore.

L’evento, patrocinato dall’Unione Ciclistica Internazionale (UCI), ha proposto due percorsi spettacolari tra mare e natura: l’impegnativa marathon di 81 km con 1.000 metri di dislivello e la più breve ma intensa Finalissima X Legend di 59 km, dedicata ai migliori specialisti dei circuiti nazionali del fuoristrada. Partenza e arrivo hanno trovato nuova cornice in piazza Dante, con vista mozzafiato sull’antico porto di Castro Marina, a rendere ancora più suggestiva una giornata di sport e spettacolo.

Nella marathon, i primi 40 chilometri sono stati caratterizzati da grande equilibrio, con il gruppo di testa compatto fino alla fase decisiva. Poi il tedesco Martin Frey (Singer KTM Racing) ha cambiato ritmo, seguito soltanto dal colombiano Leonardo Paez (Soudal Leecougan International Team). I due hanno condotto una cavalcata a due fino al traguardo, dove Frey ha imposto la sua forza, vincendo con due minuti di vantaggio su Paez. Terzo Stefano Goria (Scott Racing Team), bravo a gestire le energie e a completare un podio di altissimo livello. Nella top ten anche Foccoli, Cherchi, Schneller, Trabalza, Agostinelli, Saitta e Spica, a conferma di un parterre tecnico di grande spessore.

Dominio assoluto invece nella prova femminile per Giorgia Marquet (KTM Protek), che ha preso il comando sin dalle prime pedalate, mantenendo un ritmo inavvicinabile e conquistando il successo con autorevolezza davanti a Debora Piana (Fol Mtb Racing Team) e Claudia Peretti (Olimpia Factory). Ai piedi del podio Katazina Sosna-Pinelè e Chiara Gualandi.

Tra gli atleti impegnati nella marathon nazionale FCI si sono distinti Luigi Maria Di Cosola, Antonio Notarpietro (entrambi New Bike Andria) e Adriano Luciano (Asd Becycle Club – Lucky Team). In campo femminile ottime prove per Valentina Rocca e Camilla Bertossi (Team Todesco). Nella prova di 59 km, invece, hanno brillato Ivan Diomede (Fusion Bike), Marco Russo (Team Go Fast Puglia Aradeo) e Concetto Gianni (Team Nuova Avir) tra gli uomini, mentre Samantha De Pascali (Team Cyclobike), Silvia Chittò (Racing Rosola Bike) e Angela Pisanò (Asd Collepassese) si sono messe in luce nella competizione femminile.

Ancora una volta, la Castro Legend Cup ha saputo unire sport, paesaggio e passione, consolidandosi come una delle prove più affascinanti e partecipate del calendario italiano di mountain bike.