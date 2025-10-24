ECCELLENZA – Il Maglie frena il Taranto, Brindisi in vetta. Bene Racale, Gallipoli e Taurisano

Brindisi da solo al comando dopo l’infrasettimanale di Eccellenza, valida per la decima giornata di andata. I biancazzurri si sbarazzano del Foggia Incedit, fanalino di coda del girone, e volano a 22 punti, conservando l’imbattibilità stagionale, approfittando al meglio del mezzo passo falso di Bisceglie (1-1 a Spinazzola) e Taranto. L’impresa di giornata è proprio della Toma Maglie che, al 91′, riesce a pareggiare a Massafra sul campo dei rossoblù di Ciro Danucci che, nelle ultime due partite, hanno portato a casa un solo punto. Il Maglie è la squadra che ha pareggiato di più sinora: sette volte su dieci.

Dietro cade il Canosa che viene agganciato al quarto posto dal Bitonto vittorioso in casa sul Campi (che ha perso le ultime due). Gol da tre punti per Arias che permette al Racale di passare sul campo della Polimnia e di portarsi a ridosso della zona playoff. La squadra di Sportillo è in serie positiva da sei turni e domenica riceverà al “Basurto” proprio la capolista Brindisi. Pari tra Galatina e Ugento che muove di poco le rispettive classifiche mentre si conferma in buona forma il Gallipoli che bissa la vittoria di domenica travolgendo in casa il Massafra. In serie positiva anche il Taurisano che, dopo un inizio shock, ha infilato cinque risultati utili consecutivi, l’ultimo dei quali è la vittoria di ieri nel derby col Novoli.

I tabellini della decima giornata:

TAURISANO-NOVOLI 2-0

RETI: 41′ pt Mingiano, 33′ st D’Ettorre

TAURISANO: Negro, Lezzi, Romano, De Vasconcelos, Solidoro, Cabrera, Quarta (30′ st Ponzo), Maiolo (25′ st D’Ettorre), Mingiano (37′ st Ferraiuolo), Garcia (44′ st Perdicchia), Andrade (25′ st Caruso). All. Oliva.

NOVOLI: Suma, Sorino, leone (1′ st Milanese), Maccarrone, Lobjanidze, Toral (29′ st Valzano), Ferreira, Quarta, Duque, De Blasi (18′ st Giacomazzi), Mancarella. All. Luperto.

ARBITRO: Vigilante di Taranto.

—

GALLIPOLI-S. MASSAFRA 4-1

RETI: 11′ pt Gonzalez (G), 15′ pt Secondo (M), 44′ pt Marzio (G), 22′ st Godoy (G), 26′ st Sanchez (G)

GALLIPOLI: Menendez, Marzio, Paglialunga, Vidal, Fernandes, Cardinale, Schirosi (20′ st Minnella), Beitia, Magalhaes (15′ st Godoy), Gonzalez (15′ st Camacho), Sanchez. All. Salvadore.

S. MASSAFRA: Lacirignola, Secondo, Neris, D’Arcante (30′ st Canitano), Pinto F., Ligorio (20′ st Mazzarano), Caserta, Dell’Atti, Iaia, Maiorino, Morisco (30′ st Diwouta). All. D’Alena.

ARBITRO: Savoldi di Bergamo.

—

BRINDISI-FOGGIA INCEDIT 3-0

RETI: 2′ st Saraniti, 18′ st Bernaola, 44′ st rig. Scaringella

BRINDISI: Antonino, Mancarella (27′ st Brigida), Gori (36′ st Miggiano), Bernaola (14′ st Scoppa), Lanzolla, Melillo (7′ st Mangialardi), Lobosco, Benvenga, Scaringella, Saraniti (7′ st Ferrari), Cauteruccio. All. Ciullo.

FOGGIA INCEDIT: Ciretta, Rubino, Delle Noci, Stele (35′ st Cateniello), Delli Carri, Distasio S. (14′ pt Ferrucci), Cortopasso, Kamara, Cardellino, Dembele, Siclari (27′ st Senatore). All. La Salandra.

ARBITRO: Mongelli di Lecce.

—

POLIMNIA-RACALE 0-1

RETI: 18′ st Arias

POLIMNIA: De Giosa, Avantaggiati, Anaclerio, Nacci, Divittorio, Marasciulo (23′ st Ingredda), Morleo, Saliou, Serafino, Mercurio (43′ st Buonsante), Dellino. All. Anaclerio.

RACALE: Colazo, Cardinale (7′ st De Donno, 42′ st De Vito), Thiam (17′ st My), Pirretti, Galan, Sarmiento, Abatelillo (7′ st Massimi), Perez (42′ st Tamborrino), Carrino, Arias, Pennetta. All. Sportillo.

ARBITRO: Torre di Barletta.

—

VIRTUS MOLA-ACQUAVIVA 0-2

RETI: 4′ pt Patronelli, 2′ st rig. Girardi

VIRTUS MOLA: Colonna, Pignataro, Natuzzi, D. (43′ st D’Ambrosio), Leuzzi, Caradonna (1′ st Schirizzi), Tarantino (1′ st Pacucci), Massari, Capobianco (40′ pt Quarta), Altamura (7′ st Marzulli), Lorusso (7′ st Mosquera). All. Caricola.

ATL. ACQUAVIVA: Bozzi, Fortunato D., Colaci, Fucci, Patronelli, Taal, Guglielmi (35′ st Pesce), Rucci (35′ st Scialpi), Prati (17′ st Girardi), Garcia (43′ st Cosmo), Pucinelli (23′ st Lenoci). All. Solidoro.

ARBITRO: Fiorino di Bari.

—

TARANTO-TOMA MAGLIE 1-1

RETI: 33′ st Di Paolantonio (T), 46′ st Castellaneta (M)

TARANTO: De Simone, Delvino, Konate (34′ st Brunetti), Derosa, Hadziosmanovic, Marino, Di Paolantonio, Calabria (42′ st Echegoyen), Monetti (42′ st Terrana), Russo (17′ st Kordic), Imoh (17′ st Malltezi). All. Danucci.

TOMA MAGLIE: Catelli, Tecci (6′ st Ongania), Galvez, Amato, Guevara, Mutisi (38′ st De Luca), Martina (40′ st Urso), Diaz, Fernandez (35′ st Castellaneta), Duarte (20′ st Bah), Alfarano. All. Giuliatto.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

(US Toma Maglie, Cristina Mariano) – La Toma Maglie riscatta la debacle contro il Bitonto e torna a casa da Massafra con un importante pareggio contro il Taranto. A Di Paolantonio, autore del vantaggio ionico, risponde Castellaneta in pieno recupero. Alberto Giuliatto arriva al match ritrovando Ongania che parte dalla panchina. Conferma in difesa per Claudio Amato, adattato al ruolo di centrale assieme a Galvez. Sulle fasce Guevara e Tecci. A centrocampo Martina con Diaz e Mutisi da mezzali. Davanti Duarte supportato da Alfarano e Fernandez.

Pronti via e Taranto subito ad attaccare a testa bassa contro una Toma che subisce e difende bene. I delfini trovano comunque lo spazio per provare a tirare ma l’imprecisione e l’attenzione di Catelli mantiene il risultato sullo 0-0. Al 7’ Russo fa tremare il Maglie sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Due minuti dopo, gli ospiti si fanno vedere per la prima volta nella metà campo avversaria. Buona fase offensiva per i giallorossi che si scontrano con la difesa locale, ma riescono a tenere ancora palla. Alfarano viene servito da Fernandez, ma l’azione ritorna a destra, dove il 10 argentino tenta il cross è largo. Si gioca per lo più nella metà campo ospite, con il Taranto che prova a cercare lo spazio per il gol. Il Maglie si difende con ordine e si muove coordinando le catene. Baricentro basso per i ragazzi di Giuliatto che pressano e provano a portare all’errore gli avversari. Al 17’ Toma di nuovo in avanti con Fernandez, che tenta il tiro, ma è di pochissimo fuori dallo specchio di porta. Risposta per il Taranto che trova un corner. Sugli sviluppi pericolo per il Maglie, che mura e fa ripartire Alfarano. L’azione prosegue, ma i padroni di casa ritrovano il pallone e si ributtano avanti. Alla mezzora Maglie pericoloso con Alfarano che serve Guevara. Dialogo tra i due e tentativo di cross del 29 che però è lungo per tutti. Ionici nuovamente in avanti e cercano di abbassare il baricentro della Toma. Gli ionici trovano l’occasione ma il pallone è fuori. Catelli fa ripartire i suoi che si riversano in avanti. Diaz prende palla e tenta il tiro dalla distanza, ma la parabola è alta. Il Taranto riprende il pallino del gioco e si invola con Hadziosmanovic seguito da Moretti, che tenta il tiro ma il pallone è fuori. Al 39’ il Taranto va vicino al gol in tre occasioni, ma tiene bene la difesa guidata da Galvez graziata anche dall’imprecisione della squadra di Danucci. Un minuto dopo, ancora pressing tarantino con Hadziosmanovic e Imoh che prova il tiro basso: Catelli chiude. Sul finire del primo tempo Maglie pericoloso: Duarte prende il pallone e si invola cercando i compagni per le vie centrali. Il Taranto mura e riparte trovando l’opposizione della retroguardia magliese. Solito dialogo sulla fascia sinistra tra Guevara e Alfarano con quest’ultimo che serve sul versante opposto Fernandez, trovando il primo corner giallorosso. Alla battuta proprio l’argentino che ne guadagna un secondo. Su quest’ultimo arriva la prima palla gol per il Maglie con Tecci che prova ad anticipare De Simone. Contrasto tra i due e ad avere la peggio è proprio il terzino giallorosso che nei primi minuti del secondo tempo chiede il campo.

Nella ripresa Maglie subito offensivo che guadagna tre calci d’angolo. Sull’ultimo arriva l’occasione sulla testa di Galvez, ma è debole. De Simone para senza problemi. Al 7’ arriva il turno del Taranto, che da calcio piazzato tenta il tiro centrale, ma Catelli risponde e ferma tutto in due tempi. Risposta giallorossa che porta a un altro calcio d’angolo su cui la conclusione finisce fuori. Un minuto dopo il Maglie si affida a Fernandez, che tenta un tiro a giro troppo largo. È un momento positivo per il Maglie che si rifà pericoloso al 12’: il Taranto rischia il pasticcio con un disimpegno sbagliato su cui ne approfitta Diaz. L’8 giallorosso serve Mutisi che tenta il tiro, ma viene murato dalla difesa rossoblù. Al quarto d’ora del secondo tempo, Fernandez subisce fallo sulla trequarti; alla battuta il 10 che chiama lo schema con Diaz al suo fianco, palla al centro e Taranto che si salva in angolo. Il Taranto si fa vedere in avanti, ma senza creare particolari pericoli. Al 33’ arriva però il vantaggio dei padroni di casa. Di Paolantonio riesce a concretizzare una mischia in area di rigore. Catelli prova prima a ribattere, ma la zampata del numero 18 è imprendibile. Padroni di casa galvanizzati e Maglie al contrario che ha bisogno di riorganizzare le idee. Le azioni dei giallorossi vengono bloccate dal Taranto che prova a chiudere gli spazi e tenersi stretto il risultato. Al 48’ però Alfarano perde palla all’imbocco dell’area di rigore, ma l’avversario la recupera solo per un istante. Castellaneta si avventa sul pallone e calcia verso la porta avversaria trovando il pareggio con un gran goal che si insacca sotto l’incrocio. I minuti restanti sono caratterizzati da un Taranto che cerca nuovamente un errore del Maglie per poter ribadire il vantaggio. La squadra di Giuliatto però si chiude bene e mantiene i nervi saldi fino al triplice fischio.

La Toma Maglie, dunque, esce dal campo di Massafra, che ospita le gare del Taranto a causa dei lavori allo Iacovone, con un punto importantissimo e dal peso specifico ampio sia per la classifica che per il morale della squadra.

I giallorossi riprenderanno l’allenamento già domani in vista dell’undicesima gara di campionato in calendario domenica, contro l’Ugento.

—

GALATINA-UGENTO 1-1

RETI: 43′ pt Carrozzo G. (U), 31′ st Vigliotti (G)

GALATINA: Caroppo, Vergara (42′ st Giglio), Vigliotti, Arnesano (17′ st Signore), Liquori, Mengoli (36′ st Trofo), Avantaggiato (20′ st Valentini), Castrì, Macrì, Dell’Anna, Martano. All. Longo.

UGENTO: Trezza, Marchionna, Boglic, Albin, Macias, Martinez, Carrozzo J., Regner, Carrozzo G., Rivadero, Urbano (17′ st Lollo). All. Di Michele.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

(US Ugento Calcio) – Pari in trasferta per l’Ugento. I giallorossi del presidente De Nuzzo si fanno raggiungere dal Galatina padrone di casa: finisce 1-1 e l’undici ionico rinvia ancora l’appuntamento con la vittoria. Con una rosa ridotta a causa degli infortuni, la compagine guidata in panchina da David Di Michele non lesina impegno e abnegazione e gioca sull’erba artificiale del “La Torre” di Castrignano de’Greci senza patemi di fronte a un avversario reduce da una lunga sequela di risultati positivi. Ivan Regner e compagni partono con il piglio giusto, anche se la prima conclusone di Mengoli che finisce a lato della porta difesa Trezza, il quale al 5’è attento nel respingere bene un cross dalla sinistra. Minuto 24’, buon lavoro per vie centrali di Urbano e palla per Giulio Carrozzo, il destro al volo del quale è respinto in angolo. Sugli sviluppi del corner, plateale il fallo di mano di un difensore bianconero stellato, il direttore di gara lascia correre. L’Ugento cresce in convinzione e guadagna metri sul campo. Al 41’, Jason Carrozzo sprinta sulla sinistra, salta un avversario e mette palla nello specchio di porta_ nessun compagno è pronto all’appuntamento con il gol. Il vantaggio ugentino arriva allo scadere del tempo regolamentare. Ancora un fraseggio per corridoi centrali, Albin assiste Giulio Carrozzo che trova la conclusione per battere Caroppo. La ripresa vede il team in trasferta controllare bene i ritmi della partita, l’unica opportunità del Galatina è nel colpo di testa di Macrì che non trova la porta. Il pareggio locale arriva quasi inatteso. Conclusione dalla distanza di Mengoli, Trezza respinge centralmente e sul pallone si avventa Vigliotti. Corre il 31’- Passano due minuti e l’Ugento ha una clamorosa occasione per riportarsi subito avanti. Rivadero scappa sulla sinistra e arrivato in area invece di cercare la porta opta per l’assist a Giulio Carrozzo che al momento di battere a rete è recuperato da un avversario. È l’ultima emozione della gara, l’Ugento mette un altro punticino in classifica ma, ancora una volta, fa i conti coi rimpianti. Domenica si torna in campo: in cartellone il secondo derby consecutivo in trasferta, quello in casa della Toma Maglie allenato da un altro ex Lecce, Alberto Giuliatto.

—

BITONTO-BRILLA CAMPI 2-0

RETI: 11′ pt Rotondo, 16′ pt Cutrone

BITONTO: Cozzella, Catalano, Marchitelli, Cutrone (15′ st Fiorito), Delgado, Dinielli, Cafarella, Milella, Rotondo (20′ st Amoroso), Demichele (20′ st Chacon), Napoli. All. Zinfollino.

BRILLA CAMPI: Alonso, Carrozzo (20′ st De Luca), Cucci, Olibardi, Layus, Giglio, Calò, Flordelmundo, Vantaggiato, Mariano (24′ st Marti), De Gaetani. All. Calabuig.

ARBITRO: Ganzerli di Frattamaggiore.

—

N. SPINAZZOLA-BISCEGLIE 1-1

RETI: 36′ pt Amoroso (B), 43′ st Stefanini (S)

N. SPINAZZOLA: Liso, Erminio, Ripanto, Pizzo, Zingaro, Ousfar (17′ st Faye), Stefanini, Colonna (34′ st Silvestri), Cucumazzo (17′ st Carlucci), Ferrero (42′ st Di Palma), Bonanno. All. Di Domenico.

BISCEGLIE: Baietti, Taccogna, Graziano, Visani, Ciurlo, Cifarelli (11′ st Ricchiuti), Martinez (17′ st Martino), Castro, Traore, Amoroso (11′ st Sene), Lopez (24′ st Citro). All. Di Meo.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

—

UC BISCEGLIE-CANOSA 2-1

RETI: 30′ pt Kone (B), 8′ st Barrasso (C), 34′ st Bocchino (B)