LECCE – Allenamento aperto al pubblico per assorbire il calore dei tifosi in vista della sfida decisiva

Allenamento aperto al pubblico per assorbire il calore e l’incitamento dei suoi tifosi. Questo è quanto previsto dall’Us Lecce per domani sera alle ore 20, quando la squadra si allenerà al Via del Mare aprendo i cancelli al pubblico, quelli del settore Curva Nord, a partire dalle 19.30.

Nel momento più importante della stagione, la società chiede l’appoggio dei suoi tifosi che, ad ogni modo, hanno polverizzato gli oltre 23mila biglietti messi a disposizione per Lecce-Pordenone. Sono allo studio delle ipotesi per aprire anche il settore ospiti ai tifosi giallorossi e sistemare i pochi sostenitori del Pordenone in un altro spicchio dello stadio. Ci sarà, ovviamente, il tutto esaurito per l’ultimo match della stagione regolare e, si spera, della stagione 2021/22.

La squadra, intanto, si è allenata stamani sul terreno del Via del Mare. Terapie per Faragò, Blin e Simic, che non saranno a disposizione di mister Baroni per la partita di venerdì.