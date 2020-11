LECCE – Allenamento all’Acaya, tre a riposo e tre in personalizzato. Felici, operazione ok

Il Lecce, in preparazione del posticipo di domenica sera sul campo della Virtus Entella, previsto per le ore 21 e valido per la settima giornata di campionato, ha sostenuto un allenamento pomeridiano presso l’impianto dell’Acaya Golf Resort. Sono rimasti a riposo Dermaku, Bjorkengren e Rossettini mentre hanno lavorato a parte Listkowski, Rodriguez e Monterisi. Per domani è prevista un’altra seduta nel pomeriggio.

Questa mattina, intanto, Mattia Felici è stato operato a Perugia per la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede destro. L’intervento, eseguito dal dottor Ermanno Trinchese e dal dottor Francesco Manfreda della Clinica Ortopedica Traumatologica dell’Università di perugia, è perfettamente riuscito.