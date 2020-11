SERIE B – Il calendario di anticipi e posticipi dall’ottava alla decima giornata

La Lnd Puglia è al lavoro per elaborare un piano di ripartenza per l’attività agonistica 2020/21. Attraverso un comunicato ufficiale, gli uffici di via Pende fanno sapere che “in relazione alla auspicata ripresa delle competizioni sportive, si ritiene necessario concedere a tutte le società sportive dilettantistiche e giovanili affiliate – a partire dal momento in…