LECCE – Allenamento all’Acaya in vista della missione Pordenone

Saltato nuovamente il match col Vicenza, il Lecce tira dritto per il prossimo impegno di campionato che, domenica pomeriggio, alle 16.15, lo vedrà impegnato a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone.

Oggi la squadra si è allenata sul green dell’Acaya Golf & Resort a gruppo completo, ad eccezione dei soli Bleve, Paganini e Vera. Coda e Di Mariano, che a lungo si sono allenati a parte, sono rientrati in gruppo. Domani la rifinitura al Via del Mare prima della partenza per il Friuli.

Il Pordenone, allenato da mister Bruno Tedino, è una delle società più attive in questa prima parte di mercato di riparazione, avendo ingaggiato il difensore Dalle Mura, di scuola Fiorentina; i centrocampisti Gavazzi (svincolato) e Lovisa, anche lui dal vivaio viola, e l’attaccante Iacoponi dal Parma. Ceduti, invece, Tsadjout, tornato al Milan che l’ha rigirato all’Ascoli, e Falasco, sempre all’Ascoli a titolo definitivo. La squadra friulana è penultima con otto punti e viene da un solo pari nelle ultime tre partite.