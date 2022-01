LECCE – Addio all’ex allenatore giallorosso Gianni Di Marzio

È scomparso, poche ore fa, Gianni Di Marzio, ex calciatore, poi allenatore, poi dirigente calcistico, poi opinionista, nonché padre di Gianluca, grande esperto di calciomercato e cronista per Sky.

Napoletano, classe 1940, Di Marzio si è spento a Padova all’età di 82 anni appena compiuti. Relativamente breve la carriera da calciatore, molto più lunga quella da allenatore: si è seduto sulle panchine di Napoli, Nocerina, Juve Stabia, Brindisi, Catanzaro, Genoa, Catania, Padova, Cosenza, Palermo e anche Lecce, nelle stagioni 1980/81 e 1981/82 in Serie B. Nella prima, subentra a Bruno Mazzia nel mese di novembre e, dopo un inizio complicato, riesce a salvare la squadra, posizionandola a metà classifica. Missione compiuta anche nella stagione successiva, quando porta il Lecce al 13esimo posto ma con un solo punto sulla zona retrocessione. In quella squadra militano, tra gli altri, il compianto Michele Lorusso, Carmelo Miceli, Totò Nobile, Ruggero Cannito, e Giancarlo Tacchi.

Il cordoglio dell’Us Lecce: “L’U.S. Lecce partecipa commossa al dolore per la scomparsa di Gianni Di Marzio, stimato allenatore e dirigente calcistico che dall’80 all’82 ha guidato i giallorossi. Il suo ricordo resterà indelebile in tutti quelli che lo hanno conosciuto, e siamo certi anche nei cuori dei tifosi e degli appassionati che hanno sempre avuto modo di apprezzarlo per le sue grandi doti professionali ed umane. Oggi il calcio perde un pezzo importante della sua storia. Alla famiglia rivolgiamo il nostro più sentito cordoglio”.