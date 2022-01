SERIE C/C- Si riparte dalla 23ª giornata, impegni casalinghi per Taranto e Virtus Francavilla: il programma

Dopo un mese di stop forzato, si prova a ritornare a giocare anche in Serie C col mercato aperto sino a fine mese. Le pugliesi non si sono praticamente mosse, se non per alcune uscite.

La capolista Bari riprenderà il proprio campionato dal San Nicola, dove i galletti ospiteranno il Catania che vuol scacciare le nubi dal proprio futuro. Ad inseguire gli uomini di Mignani è il Monopoli, distante sette punti. I biancoverdi faranno visita all’Avellino terzo in classifica e che punta al sorpasso proprio ai danni della squadra pugliese. Virtus Francavilla e Taranto giocheranno il primo impegno del 2022 tra le mura amiche.. I ragazzi di Taurino se la vedranno con il Messina che lotta per non retrocedere. I siciliani non vivono un periodo societario positivo viste anche le dimissioni del direttore sportivo in piena finestra di mercato.

Il Taranto affronterà la Paganese che dovrà rinunciare per squalifica al grande ex Tissone. I rossoblù sono reduci da due vittorie consecutive ed ora, con la salvezza praticamente in tasca, vogliono lottare per conquistare una posizione per i playoff. Anche il Foggia scenderà in campo sul proprio terreno. Zeman sfiderà il Latina che non perde da quattro turni. Incontro a dir poco fondamentale invece per la Fidelis Andria. I bianoazzurri andranno in Calabria, ospiti della Vibonese. Punti pesantissimi in palio per la salvezza in questo incrocio.

Il programma e le designazioni della 23esima giornata di campionato:

dom. h 17:30

AVELLINO-MONOPOLI: Francesco Luciani di Roma 1 (Vitali-Stringini; IV Taricone)



AZ PICERNO-TURRIS: Giorgio Vergaro di Bari (Cleopazzo-Palla; IV Picardi)

BARI-CATANIA: Mario Cascone di Nocera Inferiore (Feraboli-Nasti; IV Ricci)

FOGGIA-LATINA: Tommaso Zamagni di Cesena (Collu-Porcheddu; IV Romaniello)

CAMPOBASSO-JUVE STABIA: Ermanno Feliciani di Teramo (Ciancaglini-De Angelis; IV Perri)

MONTEROSI-POTENZA: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Camilli-Andulajevic; IV Catanzaro)

TARANTO-PAGANESE: Simone Galipò di Firenze (Dell’Orco-Biffi; IV Cavaliere)

VIBONESE-FIDELIS ANDRIA: Matteo Gualtieri di Asti (Celoni-Valente; IV Grasso)

VIRTUS FRANCAVILLA-ACR MESSINA: Paolo Bitonti di Bologna (Lencioni-Torresan; IV Pistarelli)

—

lun h 21



CATANZARO-PALERMO: Luigi Carella di Bari (Severino-Dell’Olio; IV Cherchi)

—

CLASSIFICA – Bari 44 – Monopoli 37 – Avellino 35 – Turris, Palermo e Virtus Francavilla 33 – Catanzaro 32 – Foggia 31 – Taranto 30 – AZ Picerno 29 – Juve Stabia 26 – Latina 25 – Catania 24 – Campobasso, Monterosi e Paganese 21 – ACR Messina 17 – Fidelis Andria 16 – Potenza 15 – Vibonese 14.

MERCATO

VIRTUS FRANCAVILLA: La compagine biancoazzurra sta adoperando un’operazione di sfoltimento della rosa. Anche Ekuban ha lasciato i messapici, dopo aver rinnovato, per passare in prestito al Monterosi. Questo il comunicato ufficiale: “Virtus Francavilla Calcio comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il calciatore Joseph Ekuban all’Fc Monterosi Tuscia. Contestualmente la società comunica di aver rinnovato il contratto in essere fino al giugno 2024”

TARANTO: Per quanto i riguarda gli ionici non ci sono aggiornamenti. I rossoblù se non fanno delle uscite non possono muoversi in entrata.