LECCE – Accordo raggiunto: Burnete tesserato giallorosso fino al 2029

Dopo qualche tira e molla, è arrivata la blindatura dell’Us Lecce per Rares Burnete. Il calciatore, il cui contratto sarebbe scaduto nel giugno del 2025, ha appena sottoscritto un’estensione contrattuale. Il nuovo termine avrà scadenza alla fine della stagione sportiva 2028/29.

Burnete, dunque, rimane un patrimonio dell’Us Lecce che l’ha portato in Italia nell’ottobre del 2020, dal club rumeno del Coltea, ove militava nell’under 19.

Il classe 2004, centravanti puro, ha subito esordito in Primavera 2, portando a casa 17 presenze, un gol e un assist, giocando anche qualche partita nell’Under 17. Nel 2021/22, l’esordio in Coppa Italia e un torneo giocato per intero con la Primavera 1, con due gol e due assist annessi. La stagione da favola è stata quella del 2022/23, annata della conquista dello Scudetto Primavera, cui Burnete contribuì con 20 gol complessivi. Altre 23 presenze nello scorso campionato con la selezione giovanile giallorossa, l’esordio in Youth League e anche quello in Serie A, alla prima di campionato, con un assist per il gol vittoria di Di Francesco nel 2-1 contro la Lazio. Il tutto in soli sette minuti di gioco.

Vedremo quale sarà il destino di Burnete, se entrerà a far parte stabilmente della prima squadra o se andrà in prestito altrove per fare gavetta.