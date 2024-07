LECCE – Il ritiro in Austria si chiude con un ko. Lecce battuto in rimonta dall’Huddersfield

E’ sconfitta di misura per il Lecce nell’ultima amichevole del precampionato austriaco, che si conclude proprio quest’oggi. I giallorossi sono stati battuti in rimonta per 1-2 dall’Huddersfield Town, formazione militante in League One, la terza serie inglese.

Il primo tempo è passato senza grandi emozioni. Krstovic ha guidato l’attacco del Lecce ma i suoi tentativi sono stati respinti dalla difesa inglese. Stessa storia per le sortite di Oudin. Al 31′, Maxwell ha parato la punizione di Krstovic e tre minuti dopo sempre il 9 del Lecce ha trovato il gol all’angolino su un’azione insistita con tiro da posizione defilata. Al minuto 36 altra grande parata di Maxwell su Pierret a conclusione di un contropiede condotto da Krstovic. L’Huddersfield si è fatto vedere al 43′ con Hudd: colpo di testa nettamente a lato. Prima dell’occasione per la squadra che giocherà la prossima League One, Dorgu da trenta metri ha chiamato Maxwell ad un’altra parata

Nella ripresa, Pierotti, schierato sulla trequarti, ha conquistato una punizione per tocco di mano fuori dall’area di Maxwell, ma il tentativo di Banda ha incocciato sulla barriera. Al 54′, buco difensivo tra Gendrey e Gaspar. Ward ne approfitta, ma Fruchtl resta in piedi fino alla fine ed evita il gol del pari. Ancora Pierotti al 61′: scodellata di Gaspar, stop e tiro dell’argentino, centrale. Dopo i cambi, l’Huddersfield ha trovato il pari con due innesti. Headley ha aggirato Lemmens sul lato corto dell’area e Koroma ha depositato in rete a causa delle marcature rivedibili. Sull’1-1, gli inglesi hanno avuto buon gioco e, dopo un paio di mischie, ancora Koroma ha sfiorato il palo lontano di testa al 77′.

La superiorità dell’Huddersfield ha generato l’1-1 all’80’. Ramadani ha atterrato Healey in aree e lo stesso numero 11 avversario ha trasformato dal dischetto. In svantaggio, gli inglesi hanno attaccato in due occasioni ma senza trovare il tiro per il 3-1. Il Lecce, molto sperimentale visti i numerosi cambi, si è fatto pericoloso con la punizione di Helgason all’89’ disinnescata da Maxwell. Stessa sorte per il destro di controbalzo di Pierotti, neutralizzato in tuffo. L’ultimo pallone del match lo ha sprecato Banda, calciando in cielo dall’interno dell’area. Il ritiro del Lecce si chiude con una sconfitta.

Il tabellino

Huddersfield Town: Maxwell, Sorensen, Ruffels (17’st Koroma), Helik, Hogg © (30’st Kasumu), Wiles (17’st Headley), Healey (40’st Jones), Miller (17’st Kane), Evans (30’st Iorpenda), Ward (17’st Spencer), Lees (23’st Pearson). A disposizione: Nicholls, Chapman, Harratt, Eccleston, Jackson. Allenatore: Michael Duff

Lecce: Falcone (1’ st Frücht), Maleh (32’st Helgason), Morente (1’ st Banda), Rafia (18’ st Listkowsk), Krstović (32’st Persson), Oudin (1’ st Pierotti), Dorgu (1’ st Baschirotto), Gaspar (18’ st Lemmens), Gendrey, Gallo ©, Pierret (1’ st Ramadani). A disposizione: Samooja, Borbei, Rodriguez, Addo. Allenatore: Luca Gotti

Marcatori: 32’ pt Krstović, 24’ st Koroma, 35 st Healey (rigore)

Recupero: 3’st

Arbitro: Nenad Kostacevic

Assistenti: Anton Bernecker – Markus Kirchmair