OLIMPIADI PARIGI 2024 – Due medaglie pugliesi in due giorni: Samele (sciabola) e Monna (tiro a segno)

Paolo Monna da Carovigno ha vinto la medaglia di bronzo nel tiro a segno, specialità pistola ad aria compressa da dieci metri. Classe 1998, nativo di Fasano, Monna fa parte del gruppo sportivo dei Carabinieri ed è allenato da un campione del tiro sportivo come Roberto Di Donna. Il tiratore brindisino è stato in gara per l’oro fino alla fine, compromettendo poi la corsa al primo posto con un 8.3 all’ultimo tiro.

È la seconda medaglia pugliese dopo lo splendido bronzo colto ieri dal foggiano Luigi Samele nella sciabola individuale. Oltre al bronzo di Monna, a completare la splendida gara per lgi azzurri è arrivato l’argento di Federico Nilo Maldini. Campione olimpico il cinese Xie.