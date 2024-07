LECCE – Gotti: “Cose buone e meno buone, ma è calcio di luglio… Non vedo l’ora di snellire il gruppo”

A poche ore dalla chiusura del ritiro austriaco e dall’amichevole contro Huddersfield Town (a mezzogiorno), mister Luca Gotti ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del Lecce.

“Come sono andate queste settimane? Nella prima abbiamo lavorato sul campo all’Acaya senza pallone e i ragazzi hanno fatto un buon carico di lavoro. Nelle altre due settimane di ritiro in Austria ho lavorato con un gruppo extralarge, con tanti ragazzi che sono rientrati dai prestiti e coi nostri giovani. Ho cercato di far lavorare tutti al meglio anche per conoscerli meglio. Abbiamo scelto di affrontare subito squadre di livello, anche perché il nostro calendario ci propone subito Atalanta e Inter, meglio abituarci subito a verifiche impegnative. Ci sono state cose buone e cose meno buone, alcuni hanno fatto bene, altri meno, ma in questo periodo è normale. Non bisogna gasarsi per il calcio d’agosto, figuriamoci per quello di luglio. Con una parte dei giocatori abbiamo già fatto un pezzo di discorso che ci ha dato modo di condividere idee comuni di gioco. Con loro è più facile inserire nuovi elementi al nostro contesto. È prestissimo, non vedo l’ora di snellire il gruppo e di fargli fare i passi che ho in mente. La squadra, in queste amichevoli, si porta dietro ciò che ha fatto e ciò regala un po’ di autostima. Io cerco di implementare questo percorso di realismo, facendo loro capire quali siano le nostre possibilità. Non dobbiamo essere presuntuosi ma nemmeno sottostimarci”.

Dopo l’amichevole di oggi, i calciatori godranno di tre giorni di riposo. Si ricomincerà a lavorare mercoledì pomeriggio all’Acaya.

Infine, per la Primavera, arriva, a titolo definitivo, Sandro Bertolucci, attaccante centrale francese, classe 2005, proveniente dal Monaco.