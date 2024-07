UGENTO – Altri ingressi nella rosa di Oliva: ecco Linares, Di Donato e Pastafiglia

Si è chiusa la prima settimana di lavoro pre-campionato per l’Ugento, in preparazione all’esordio assoluto in Serie D. Agli ordini di mister Mimmo Oliva, il gruppo giallorosso si è ritrovato sul terreno del “Comunale” per dare il via alla preparazione atletica e al lavoro tecnico-tattico. Lo staff di mister Oliva sarà completato dal suo vice, Luigi Cera, e dal preparatore atletico Simone Romano.

Sono giornate frenetiche per l’area tecnica, guidata dal responsabile Massimiliano Vadacca, impegnato a individuare i rinforzi adeguati a puntellare la squadra. Nelle ultime ore sono stati ufficializzati tre nuovi ingaggi: si tratta di Nacho Linares, Giacomo Di Donato e Leopoldo Pastafiglia.

Linares, centrocampista centrale spagnolo, classe 1999, viene da una stagione inaugurata indossando la maglia del Manduria e chiusa, da gennaio in poi, con la casacca della Virtus Mola. Cresciuto nel settore giovanile del Malaga e dopo aver fatto altre esperienze in patria, lo spagnolo è arrivato in Italia nel 2022 entrando nella rosa del Sulmona. Linares è un centrocampista versatile e solido con un buon istinto del gol.

Di Donato, nativo di Chieti, classe 2004, è cresciuto nel Sambuceto e, nella scorsa stagione, ha fatto parte della rosa del Campobasso, trionfatore nel girone F di Serie D e vincitore della Poule Scudetto. Per il giovane estremo difensore abruzzese si sono contate un paio di presenze in Coppa Italia da titolare. Di Donato andrà a contendere una maglia a Tomas Catelli, già ufficializzato negli scorsi giorni, portiere classe 1998 proveniente dal Milazzo, Eccellenza siciliana.

L’ultimo nuovo arrivato nella grande famiglia ugentina è l’argentino Pastafiglia, difensore classe 1994, proveniente dall’esperienza in Eccellenza abruzzese con la maglia del Renato Curi Angolana. Prima ancora ha vestito la casacca del Penne. Nella sua madrepatria ha accumulato esperienze calcistiche con il Quilmes Atletico Club, l’AD Berazategui e il Club Atletico Barracas Central. Pastafiglia fa della duttilità i suoi punti di forza, potendo agire sia da difensore centrale, sia da esterno difensivo, assicurando anche qualche gol in area avversaria. Comincia, dunque, a prendere forma il gruppo di Oliva.

Oltre a Linares, Di Donato, Pastafiglia e Catelli, il sodalizio giallorosso ha sin qui, ufficializzato il nuovo ingresso del promettente esterno difensivo Filippo Bedini, proveniente dalla Primavera della Lazio, e la riconferma del capitano David Ruiz che indosserà la fascia da capitano anche nella prossima stagione.

