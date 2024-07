LECCE – Marchwinski si presenta: “Segno tanto, in Italia per migliorare. Corvino mi ha convinto subito”

Primo giorno di scuola per Filip Marchwinski. Il nuovo trequartista del Lecce, in attesa di scendere domani in campo per il primo allenamento con la squadra, è stato presentato quest’oggi alla stampa. Di seguito le sue dichiarazioni.

CARATTERISTICHE. “Sono un centrocampista completo con propensione offensiva e posso aiutare anche in fase difensiva, gioco in particolare tra le line avversarie alle spalle della punta. So segnare e fare assist, nella scorsa stagione in particolare ho siglato 11 gol e sommato 7 assist. Sono destro ma gioco ugualmente con il mancino, riuscendo anche ad andare a segno di testa”.

TRASFERIMENTO. “E’ vero, a giugno sono stato cercato dal Bologna e se n’è occupato il mio agente, non so molto a riguardo. Una settimana fa il mio agente mi ha chiamato dicendomi che il Lecce era interessato a me ed in 2-3 giorni è stato fatto tutto. Ho detto sì e sono contento di averlo fatto. Non penso più alle occasioni passate, ora c’è solo il Lecce per me”.

SERIE A. “Ho giocato in Europa League e Conference League, così mi sono potuto anche abituare al calcio europeo oltre i confini polacchi. Non ho ancora giocato in Serie A, ma so che posso e devo migliorare il grado di intensità delle mie giocate, perché nel campionato italiano gli avversari sono più veloci e la rapidità è molto importante. Ovviamente anche la rapidità delle scelte sarà fondamentale”.

CALCIATORI POLACCHI. “Sono stato in Nazionale della Polonia, così ho potuto conoscere gente come Szczesny, Zielinski, Milik, Swiderski ed altri. Ho parlato con loro, in particolare Milik mi ha detto che è dura giocare in Italia perché ci sono ottime difese e tanta tattica, che è difficile giocare in Serie A. Per me è però uno dei migliori campionati del mondo e sono davvero felice di essere qui”.

MODELLO. “Ce ne sono tanti. Quando ero piccolo guardavo le giocate di tanti campioni su YouTube, come Ronaldo o Pogba che ha cose simile alle mie come movimenti. A me piace prendere differenti parti da differenti calciatori”.

ATTACCO. “Ho giocato in passato anche come punta centrale perché il nostro attaccante era infortunato. Sono aperto ad ogni aspetto possibilità, ed infatti ho segnato tanti gol anche se non era quello il mio ruolo. Questo passato mi ha portato a duellare fisicamente, aspetto che mi aiuterà molto, secondo me, in un torneo tattico come la Serie A”.

BONIEK. “Ho parlato un paio di volte con Boniek, è una leggenda in Polonia anche se non lo conosco sufficientemente bene”.

LECCE. “E’ alla terza stagione in Serie A ed il nostro obiettivo è essere ancora in Serie A. Ho guardato alcune partite, come ad esempio quella con il Milan. Mi sono interessato di più dopo l’interessamento dei giallorossi, ho visto le partite con Galatasaray e Huddersfield. La mia prima impressione è stata molto positiva, sono grato al club per la fiducia ed ognuno è stato carino con me, anche i tifosi mi hanno già riconosciuto e mi hanno fatto sentire a mio agio. Anche la città è molto bella, ha avuto un gran bell’impatto su di me e non vedo l’ora di vedere di più”.

CONDIZIONE. “Il campionato polacco è già iniziato quindi vengo da ben quattro settimane di lavoro con il mio precedente club. Non ho giocato le prime due partite solo perché venivo da due turni di squalifica rimediate al finale dell’ultima stagione. Sono pronto per mettermi a disposizione dell’allenatore già da domani, inoltre avrò ancora un po’ di tempo per trovare l’intesa con la nuova squadra”.

CORVINO. “Nelle videocall avute con Corvino mi ha detto che voleva vedere il mio volto, i miei occhi, per vedere se fossi spaventato o pronto per la nuova avventura. Sicuramente dopo queste chiamate io e il mio agente ci siamo convinti per prendere il primo volo e venire qui a svolgere le visite mediche. Non vedo l’oro di iniziare”.

NUMERO. “Il mio primo numero è stato il 36, quindi se il 10 è occupato probabilmente opterò per quello che è un po’ il mio numero fortunato. In ogni caso non ho ancora deciso”.