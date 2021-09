LECCE – Dall’Acaya, si ferma anche Paganini. Due nuove figure professionali nello staff sanitario

Il Lecce di Marco Baroni continua a preparare all’Acaya la prossima sfida di campionato che lo vedrà opposto al Monza, venerdì sera al Via del Mare. Il gruppo ha lavorato in sessione mattutina, effettuando una sessione atletica con partitella. Ancora a parte Alessandro Tuia, non utilizzato a Cittadella. Il difensore, comunque, è in dubbio per la partita contro i brianzoli. Si è fermato anche Luca Paganini che ha interrotto la sessione per via di una contusione alla gamba sinistra. Domani, altra sessione mattutina all’Acaya.

Intanto, la società ha comunicato l’ingresso di due nuove figure professionali nello staff sanitario. Si tratta dei dottori Gianmarco Peccarisi e Marco Russo: il primo, opererà a supporto del responsabile dell’area sanitaria, dott. Giuseppe Congedo; il secondo, collaborerà con l’altro cardiologo, dott. Antonio Tondo. Lo staff medico, anche quest’anno, si avvale della collaborazione del dott. Francesco Marti.

Completano lo staff sanitario: Anna Chiara Schido, podologa; Graziano Fiorita, fisioterapista e Osteopata; Francesco Soda, fisioterapista; Marco Camassa, fisioterapista; Stefano Carrisi, osteopata; Mirco Spedicato, responsabile della nutrizione sportiva; Luigi Sturdà, collaboratore alla nutrizione sportiva.

(foto: L. Paganini, ph. Coribello-SalentoSport)