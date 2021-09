SERIE C – Il Taranto ospita il Monterosi, Virtus Francavilla a Potenza: il programma dell’infrasettimanale

Turno infrasettimanale di campionato in Serie C. Ad aprire il programma ci penseranno quattro squadre, che si sfideranno a partire dalle 17.30.

La capolista Bari andrà a far visita al Messina, in una trasferta che si presenta complicata. I galletti vogliono riprendere la marcia dopo il mezzo passo falso con la Paganese; i siciliani, per riscattare la sconfitta di Picerno. Il Taranto è secondo e sfiderà tra le mura amiche la penultima in classifica al momento, il Monterosi. Gli ionici puntano al bis dopo i tre punti con il Latina, mentre i laziali sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Il Monopoli se la vedrà con il Picerno che ha ben iniziato questo campionato. Il derby pugliese di giornata vede di fronte Fidelis Andria e Foggia. I biancoazzurri arrivano dalla loro prima gioia stagionale e i satanelli che ricercano ancora la loro precisa identità. Zeman l’ha presentata come se fosse la prima giornata di campionato, a dimostrazione che i rossoneri non siano ancora entranti nel vivo della stagione.

La Virtus Francavilla andrà a Potenza, ospite di una formazione che non ha ancora vinto. Una delle compagini più in forma è la Paganese, che nella sesta giornata affronterà l’ultima in classifica, la Vibonese. I calabresi sono in netta difficoltà e hanno bisogno di una inversione di marcia. Il Palermo, dopo una falsa partenza in campionato, va a caccia della vittoria con il Campobasso, uscito sconfitto settimana scorsa tra le mura amiche. Il Latina ha bisogno di riscattarsi e tenterà di farlo con la Juve Stabia. Chiuderanno il turno le due gare del giovedì: Catania-Turris e Avellino-Catanzaro.

Il programma e le designazioni della sesta giornata di campionato:

mer. h 17.30



ACR Messina-Bari: Luca Angelucci di Foligno (Massimino-Bianchini; IV Arena)

Taranto-Monterosi: Mattia Caldera di Como (Somma-Martinelli; IV Gallo)

mer. h 18.00



Fidelis Andria-Foggia: Ermanno Feliciani di Teramo (Maninetti-Niedda; IV Recchia)

Latina-Juve Stabia: Marco Monaldi di Macerata (Ciancaglini-Votta; IV Zucchetti)

Monopoli-Picerno: Michele Giordano di Novara (Rizzotto-Dell’Arciprete; IV Robilotta)

Paganese-Vibonese: Andrea Calzavara di Varese (Barberis-Spagnolo; IV Di Marco)

Palermo-Campobasso: Gabriele Scatena di Avezzano (Cataldo-Stringini; IV Fichera)

Potenza-Virtus Francavilla: Filippo Giaccaglia di Jesi (Basile-Santarossa; IV Cappai)

gio. h 14.30

Catania-Turris: Stefano Nicolini di Brescia (Feraboli-Pressato; IV Vingo)

gio h 21.00

Avellino-Catanzaro: Paride Tremolada di Monza (Dicosta-Poma; IV Petrella)

CLASSIFICA: Bari 11 – Taranto e Monopoli 10 – Virtus Francavilla 9 – Picerno e Paganese 8 – Turris, Catanzaro, Juve Stabia, Avellino 7 – Foggia, Palermo 6 – Messina, F. Andria, Campobasso, Latina 5 – Catania 4 – Potenza, Monterosi 3 – Vibonese 2.