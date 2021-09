SERIE B – Le decisioni del Giudice sportivo dopo la 6ª giornata

Sono tre i calciatori squalificati dopo la sesta giornata dal Giudice sportivo di Serie B, giocata tra sabato e domenica.

Due turni a Marcel Buchel (Ascoli): per avere, al termine della gara, sul terreno di gioco, spinto con foga un calciatore della squadra avversaria facendolo cadere; una giornata a Marco Calderoni (LR Vicenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo; una giornata a Kamil Glik (Benevento): per aver commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

Prima sanzione per tre giallorossi: Antonino Gallo, Fabio Lucioni e Biagio Meccariello.