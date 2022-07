LECCE – Abbonamenti oltre quota 16mila, il record del 2019/20 è vicino

Il Salento ci crede e fa la sua parte. Al primo giorno di vendita libera per gli abbonamenti, il numero delle tessere sale a 16.341, con quasi 2.200 tessere staccate solo nella giornata di oggi. Numeri che confermano l’attaccamento della tifoseria e la fiducia incondizionata – o quasi – che nutre verso la società e, in particolare, verso Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera che stanno costruendo la rosa 2022/23.

Questione non da poco, con risorse, di certo, non pari a quelle del Monza neopromosso e con tanti ostacoli e imprevisti da superare, vedi l’affare Maksimovic, saltato in extremis per la volontà, dell’ex calciatore del Genoa, di ritornare in Serbia.

L’obiettivo auspicato dal vice presidente Corrado Liguori è di ventimila abbonamenti. La distanza non è eccessiva e mancano ancora diverse settimane al via del campionato, con la rosa che è ancora un cantiere aperto e lo sarà per circa un mese e mezzo. IL record da battere è di 18.662 (2019/20).

Intanto la squadra ha svolto allenamento mattutino. Domani altra seduta al mattino, al Deghi Center, aperta al pubblico, poi venerdì sera amichevole a Francavilla Fontana.

(foto: la Curva Nord nell’ultima gara interna col Pordenone – ph Coribello/SalentoSport)