LECCE – Mercato: Simic ufficiale all’Ascoli, anche Gargiulo in uscita. Interesse per Di Francesco, arriva Dorgu

Lorenco Simic è, da oggi, un calciatore dell’Ascoli. L’affare era ormai nell’aria da qualche giorno e stamattina è stato ufficializzato dall’Unione Sportiva Lecce. Il difensore croato si trasferisce nelle Marche a titolo definitivo.

Col Lecce, Simic ha giocato solamente sette partite, delle quali solo una da titolare, a Cosenza, dove fu protagonista di una prestazione più che negativa. Arrivò a meta gennaio da svincolato e il Lecce gli propose un contratto di un anno con opzione per l’anno successivo.

Dopo Simic, il prossimo a cambiare ufficialmente maglia dovrebbe essere Mario Gargiulo che ieri ha sostenuto le visite mediche col Modena. È stato risolto, sempre in mattinata, il contratto con Mattia Felici, nell’ultima stagione in forza al Palermo.

In entrata, la società di via Costadura ha messo gli occhi su Federico Di Francesco, esterno d’attacco di proprietà della Spal e figlio di Eusebio, ex allenatore del Lecce. Nella trattativa potrebbe entrarci anche Zan Majer, in uscita dal Lecce e particolarmente gradito alla società emiliana. Infine, per la Primavera, è stato ingaggiato il terzino sinistro danese Patrick Dorgu, classe 2004, a titolo definitivo.

(foto: Lorenco Simic al suo arrivo a Lecce, gennaio 2022)