GIOVANILI – Dalla Sampdoria all’Ancona: la nuova avventura del salentino Fiorentino

Dopo l’avventura nelle giovanili della Sampdoria, c’è subito un’occasione di riscatto per Gianluca Fiorentino, difensore centrale classe 2005, originario di Cavallino.

Il giovane calciatore passa, per scadenza di contratto, all’Ancona-Matelica, club militante in Serie C (girone B), e andrà ad aggregarsi al gruppo della prima squadra direttamente in ritiro, a Cascia, a partire dal 25 luglio.

Fiorentino, cresciuto nella scuola calcio di Lizzanello e poi nella Rosato, ha anche fatto parte della Miccoli Academy per poi approdare nel vivaio dell’Us Lecce, prima, e della Virtus Francavilla, poi. Nella scorsa estate, è stato selezionato per uno stage di di due settimane da svolgere con la Sampdoria prima di essere tesserato per l’intera scorsa stagione.