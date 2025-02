LECCE – A Giampaolo sorridono gli occhi: “La miglior partita, giocata con coraggio. Krstovic? Diventerà molto forte”

Gli sorridono gli occhi a mister Giampaolo davanti ai microfoni Daz, dopo la splendida vittoria del Lecce sul Parma.

“Nei 95 minuti la squadra mi è piaciuta, credo sia stata la miglior partita anche per la maturità di saper stare in campo, nel gestire i momenti di difficoltà, cosa che abbiamo fatto quasi sempre bene. Qualche errore lo abbiamo commesso ma nel computo generale la squadra mi è piaciuta, abbiamo giocato senza paura, siamo stati pericolosi, siamo andati sotto ma ci siamo subito rimessi a posto. Con l’Inter domenica era una partita ingiocabile sotto tutti i punti di vista ma l’atteggiamento deve sempre essere positivo, si deve giocare con coraggio, senza aspettare l’avversario. Probabilmente perdi la partita ma lavori sulla mentalità. Certo poi devi anche essere bravo e fortunato a fare risultato come oggi ma credo che la vittoria sia meritata. Partita non semplice, Parma squadra forte davanti e insidiosa, faccio i complimenti ai miei, di solito sono avaro ma lo faccio per non montarci la testa perché la strada è lunga. Potevamo subire il contraccolpo dopo il gol subito ma siamo stati lì e abbiamo giocato, si poteva trovare l’uomo libero e ho cercato di infondere loro fiducia, di non snaturarci, di giocare. Sono stati bravi e sono contento, questa era una gara non decisiva ma spartiacque, importante per noi e per loro. Krstovic? Un giocatore forte, diventerà molto forte nel tempo, sta crescendo, da fare tutto, è generoso, pulito, nel breve tempo riscuoterà quanto sta seminando purché mantenga umiltà e voglia di lavorare. Ma non solo lui, oggi in tanti hanno giocato una prestazione al di sopra del solito”.