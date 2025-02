LA CRONACA – Krstovic-Pierotti implacabili, tris pesante del Lecce a Parma

Un gran Lecce proprio nel momento di massimo bisogno espugna il campo del Parma, battuto 1-3 a domicilio. I giallorossi giocano bene lo scontro diretto, resistono quando c’è da resistere per poi colpire al momento giusto. E si portano a +3 sulla zona retrocessione.

Giampaolo sceglie la panchina per Dorgu, schierando nel suo 4-3-3 Gallo terzino e Pierotti ala, con Karlsson preferito a Morente davanti. E’ 4-4-2 per Pecchia, che affianca Cancellieri a Djuric in avanti. Nelle prime battute è il Lecce a fare la partita, trovando anche un penalty con Krstovic non concesso causa fuorigioco. Il Parma è sornione e riparte in contropiede. Ed al 21′ sfiora il gol alla prima occasione con Mihaila, sul cui destro diretto all’angolino sono decisivi Falcone ed il palo. Sugli sviluppi dell’azione Djuric calcia a botta sicura, respinge Baschirotto. Gol Lecce al ventiseiesimo, ma stavolta è il VAR ad annullare tutto per un millimetrico fuorigioco di Krstovic. Il montenegrino tre minuti dopo ha sul destro il pallone del pari, mancandolo al volo e non riuscendo a valorizzare il cross di Karlsson. Nuovo colpo di scena al 33′, quando Baschirotto colpisce di braccio su colpo di testa di Djuric. E’ rigore, e dal dischetto Valeri fa centro. La reazione dei giallorossi non si fa attendere ed arriva il pari già al 36′ grazie a Krstovic, che di testa infila sotto l’incrocio il cross di Helgason. A cavallo del quarantesimo il solito Mihaila impegna due volte Falcone, che non riesce a trattenere i potenti destri del rumeno.

Nella ripresa è il Parma a partire forte. Al 50′ percussione verticale di Keita che lancia Cancellieri, ancora decisivo Falcone ad opporsi. I giallorossi resistono e alla prima occasione fanno centro: minuto sessantatré, Krstovic imbecca perfettamente Pierotti che, solo davanti a Suzuki, non sbaglia. Il Parma si rivede in avanti al 75′, quando il colpo di testa di Djuric è però troppo debole per impensierire Falcone, che blocca sicuro a terra. Passano due minuti ed Helgason ha sul destro il pallone del tris, ciccando però a pochi passi dalla porta quasi sguarnita di Suzuki. Lecce a centimetri dal gol all’ottantunesimo, quando Helgason lavora una palla perfetta per Morente che rientra sul destro e calcia alto di un nulla. Clamorosa indecisione Guilbert-Falcone all’ottantanovesimo, i due non si intendono e Valeri è liberato al tiro, su cui è decisivo l’intervento del portiere. Nel finale i salentini tengono e trovano il terzo gol in pieno recupero. Krstovic apparecchia per Pierotti, destro potente che, deviato, si infila sotto la traversa. E’ 1-3 conclusivo.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà il Bologna, domenica 9 alle 18.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA