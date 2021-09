LECCE – A Crotone gira tutto bene. Difesa super, attacco champagne: le pagelle

LE PAGELLE DI CROTONE-LECCE

Gabriel 6,5: Secondo ‘cleen-sheet’ dell’anno dopo quello di Benevento. Attento e reattivo nelle uscite alte e tra i pali. Richiama i compagni a tenere alta l’attenzione sino all’ultimo secondo.

Gendrey 6,5: La miglior prova da quando è a Lecce. Chiude, sebbene ogni tanto con un po’ di affanno, quasi tutti i varchi nella sua zona di competenza e appoggia l’azione offensiva con impegno, sino ad uscire coi crampi.

Dall’89′ Calabresi sv

Tuia 7: Altra prova imponente dell’ex Lazio. Mette la museruola a Maric e sembra anche divertirsi nello scontro diretto. Trasmette sicurezza al reparto e alla squadra.

Lucioni 7: Vedi Tuia. Di fronte aveva un tipino niente male come Mulattieri, capocannoniere del campionato, che, stasera, dovrà leccarsi parecchie ferite.

Gallo 6,5: Centrato e concentrato, puntuale in chiusura, un po’ meno in fase offensiva. Alessandria, si spera, è alle spalle.

Helgason 5,5: C’è, ma non si vede granché, se non nella parte finale del primo tempo. Esce malconcio e sfinito.

Dal 69’ Olivieri sv: entra a gara ormai chiusa. Ha una buona occasione ma incespica sul pallone.

Hjulmand 6: Francobollato da Benali per tutto il tempo, nella prima parte di gara è praticamente invisibile, se non per un rinvio sui piedi di Maric che, per poco, non ne approfitta. Nella ripresa esce fuori alla distanza, con delle buone chiusure e rare fasi d’impostazione di gioco.

Gargiulo 6,5: Lotta come un leone sino al triplice fischio. Sostanza e corsa e un assist al bacio che Di Mariano trasforma nello 0-1.

Dall’89′ Blin sv

Strefezza 7: Immarcabile per tutto il primo tempo. Sprinta, sguscia, riparte, dribbla, confeziona assist, segna. Gara da incorniciare.

Dall’69′ Björkengren sv: Entra per far passare il tempo in sicurezza.

Coda 6: Non incrementa il suo score, ma lo fanno i suoi due angeli custodi. Vorrebbe la gioia personale, ma, oggi, non era la sua giornata. Si sacrifica come sempre per tutta la gara, facendo spesso da sponda per i suoi compagni.

Di Mariano 7,5: Una doppietta letale in 23 minuti mette in ghiaccio i tre punti. Freddo, chirurgico, concreto. MVP della gara

Dall’80′ Rodriguez sv: Meritava qualche minuto in più, Baroni gliene concede 10 più recupero in una partita ormai finita.

All. Baroni 7: Fa un po’ di turnover e oggi vince di ripartenza. Tre gol su tre su capovolgimenti di fronte rapidi, affidati alla qualità dei suoi attaccanti. Dopo Alessandria, una vittoria chiara, netta e mai in discussione. Cercasi continuità, a partire da sabato in casa della bestia nera Cittadella.

CROTONE: Festa 5 – Mondonico 5 (46′ Nedelcearu 5,5), Canestrelli 5, Paz 6, Mogos 6 – Estevez 6 (78′ Zanellato sv), Donsah 5 (46′ Vulic 5), Sala 5 (46′ Molina 6) – Benali 6 (78′ Kargbo sv) – Maric 5,5, Mulattieri 5. All. Modesto 5.